ماسك يشرح كيف تعمل خوارزمية X: ليست ذكية بما يكفي



ماسك ماسك

نشر إيلون ماسك مؤخرًا منشورًا على X (تويتر سابقًا) لشرح كيفية عمل الخوارزمية على منصة الوسائط الاجتماعية، يمكن للخوارزميات على منصات الوسائط الاجتماعية تحديد مجالات الاهتمام الرئيسية للمستخدم ومحاولة عرض المنشورات على موجز الأخبار أو الجدول الزمني وفقًا لذلك.

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تنجح هذه الخوارزميات في الغالب في تحديد مجالات الاهتمام الرئيسية للمستخدمين الأفراد، ومع ذلك، هناك أوقات قد تطرح فيها المنصة محتوى غير ذي صلة تمامًا على الجدول الزمني للمستخدم.في إحدى أحدث منشوراته، وصف ماسك كيفية عمل الخوارزمية في X.في منشوره، أوضح ماسك: "تفترض خوارزمية ?? أنه إذا تفاعلت مع المحتوى، فأنت تريد رؤية المزيد من هذا المحتوى، إحدى أقوى الإشارات هي أنه إذا قمت بإعادة توجيه منشورات ?? إلى الأصدقاء، فإنها تفترض أنك تحب هذا المحتوى كثيرًا لأنه يتطلب جهدًا لإعادة توجيهه، لسوء الحظ، إذا كان السبب الفعلي لإعادة توجيه المحتوى إلى الأصدقاء هو أنك كنت غاضبًا منه، فنحن حاليًا لسنا أذكياء بما يكفي لإدراك ذلك."ردًا على منشور Musk، شارك العديد من المستخدمين بتوصياتهم حول كيفية تحسين X بشكل أكبر.كتب مستخدم يُدعى George: "بالحديث عن ??، يحتاج البحث داخل التطبيق إلى الكثير من العمل، وأعتقد أن نوعًا ما من التكامل مع Grok سيكون مفيدًا للغاية، على سبيل المثال، أردت العثور على مقطع فيديو لميم أردت إرساله إلى شخص ما، لم أتمكن من العثور على الميم من خلال كتابة ما هو عليه في بحث ??، ولكن عندما سألت Grok عن نفس الميم، اقتبس المنشورات التي تستخدم الميم. كانت ميزة الاستكشاف في Grok استثنائية، الآن أريد تضمين عناصر منه في نتائج البحث بطريقة ما"."أحب أن يستمر X في تكييف الخوارزمية ودعم جميع المستخدمين، بما في ذلك الحسابات الأصغر. إن Premium يستحق ذلك عندما تستعيده بالكامل وبعضه في عائدات الإعلانات"، كتب مستخدم آخر يُدعى Tara Bull.لاحظ مستخدم ثالث يُدعى Chicago1Ray: "لا يريد الناس أن يغرقوا بنفس الحسابات التي تغمر خلاصتهم. عندما ننتقل، نريد تصفح حسابات أخرى... ومحتوى مختلف. بالنسبة لي، أود أن يفكر X في إزالة أي خوارزميات تحظر ذلك. دعنا نقرر....."وفي الوقت نفسه، أبرز مستخدم رابع يُدعى Patrick Webb: "يبدو أن هذا قد يكون بداية حملة صارمة على المحتوى الذي يُصنف على أنه "مسيء". ومع ذلك، إذا اختار الأشخاص النقر على محتوى معين والتفاعل معه، فهذا حقهم. لا ينبغي حظر المحتوى أو قمعه لمجرد أن البعض يجدونه غير لائق. يتمتع الجميع بحرية اختيار ما يتفاعلون معه عبر الإنترنت. إذا كنت لا تحب شيئًا ما، فلديك خيار عدم التفاعل معه. "إن أولئك الذين يهتمون بحرية التعبير يجب أن يكونوا حذرين من الجهود المبذولة للتلاعب بالخوارزميات لقمع المحتوى الذي لا يوافقون عليه. تذكر أن مبدأ حرية التعبير هو حماية كل أشكال التعبير، وخاصة المحتوى الذي قد لا توافق عليه، وليس فقط الكلام الذي تفضله. في النهاية، إذا كان هناك محتوى تجده مسيئًا، فإن الحل الأبسط هو التوقف عن التعامل معه. توقف عن الشكوى إلى إيلون ماسك وطلب إصلاحه".