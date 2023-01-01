ماسك يخطط لنقل مقر SpaceX الرئيسى لهذا السبب



ماسك ماسك

قرر مؤسس SpaceX إيلون ماسك هذا الأسبوع سحب المقر الرئيسي لشركة SpaceX من هوثورن بكاليفورنيا، إلى Starbase بتكساس، وهذه ليست المرة الأولى التي ينقل فيها ماسك شركته إلى تكساس بسبب مشاكل سياسية.

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وفقا لما ذكره موقع "Space explored"، جاءت موجة المنشورات حول انتقال كل من SpaceX وموقع التواصل الاجتماعي X (المعروف رسميًا باسم Twitter)، بعد أن وقع حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم على قانون SAFTEY الخاص بالولاية، ويحظر القانون على المدارس إبلاغ والدي الطالب إذا قرروا تغيير هويتهم الجنسية ويرغبون في السرية بشأن ذلك، ومع ذلك، لا يسمح القانون للمدارس بتغيير جنس أو اسم السجل المدرسي للطالب دون موافقة ولي الأمر.وقال ماسك في منشور على X، "بسبب هذا القانون والعديد من القوانين الأخرى التي سبقته، والتي تهاجم العائلات والشركات على حد سواء، ستنقل SpaceX الآن مقرها الرئيسي من هوثورن بكاليفورنيا إلى ستاربيس بتكساس"، وأعقب ذلك لاحقًا "و X سينتقل المقر الرئيسي إلى أوستن".من المهم أن نلاحظ أن "ماسك" لديه طفل متحول جنسيًا بشكل علني قام بتغيير جنسه واسمه بشكل قانوني لينأى بنفسه عن والده، وألقى "ماسك" باللوم في هذه العلاقة المضطربة على تعليم طفله.كان لدى ماسك خلاف طويل مع قوانين ولاية كاليفورنيا التي يعود تاريخها إلى عام 2020 مع قيود Covid-19 وإغلاق منشآت تسلا الخاصة به.منذ ذلك الحين، أصبح ماسك أقرب إلى ولاية تكساس، حيث انتقل ماسك إلى تكساس في عام 2020، واتبعه المقر الرئيسي لشركة تسلا في عام 2021.وسيكون نقل المقر الرئيسي لشركة SpaceX له العديد من التداعيات السياسية والضريبية والقانونية، فسيكون نقل آلاف الموظفين وجميع مرافقها بمثابة مشروع مكلف، وحتى شركة تسلا، الشركة التي كان ماسك يرغب في أزاحتها من كاليفورنيا، لا تزال تدير استوديو التصميم الخاص بها، ومصنع فريمونت، ومركزًا هندسيًا في الولاية.