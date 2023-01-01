ماسك يخطط لبناء حاسوب عملاق لدعم Grok



ماسك ماسك

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي xAI تخطط لبناء حاسوب عملاق من أجل دعم الإصدار التالي من روبوت Grok، مستهدفًا تشغيله بحلول خريف عام 2025.



وجاء هذا الإعلان خلال عرض تقديمي قدمه ماسك للمستثمرين، بحسب ما أفادت به صحيفة “ذا إنفورميشن” التقنية.



وأشار ماسك إلى أن xAI قد تتعاون مع شركة أوراكل لتطوير هذا الحاسوب الضخم، ومن المتوقع أن تكون الرقاقات المتصلة بالحاسوب من نوع H100 الجديدة من إنفيديا، وستعتمد الشركة على عدد كبير من تلك الرقاقات يُقدر “بأربعة أضعاف أكبر مجموعة رقاقات موجودة حاليًا”.

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وتعد رقاقات H100 من أقوى رقاقات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في مراكز البيانات، لكنها تواجه طلبًا مرتفعًا قد يجعل من الصعب الحصول عليها.وكان إيلون ماسك قد أسس شركة xAI العام الماضي لتنافس الشركات الأخرى الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل مايكروسوفت و OpenAI وجوجل وغيرها.وأوضح ماسك في وقت سابق أن تدريب نموذج Grok 2 اعتمد على نحو 20 ألف وحدة من رقاقات إنفيديا H100، في حين سيتطلب نموذج Grok 3 وإصداراته المستقبلية ما يصل إلى 100 ألف رقاقة.ويعمل روبوت Grok استنادًا إلى نماذج الشركة، وهو مدمج في منصة إكس، تويتر سابقًا، المملوكة أيضًا لماسك في الوقت الحالي.وكان ماسك قد شارك في تأسيس OpenAI في عام 2015، لكنه غادرها في عام 2018، وقال لاحقًا إنه قلق من الاتجاه المدفوع بالربح الذي تتخذه الشركة تحت إشراف الرئيس التنفيذي سام ألتمان، وقد رفع ماسك دعوى قضائية ضد الشركة في شهر مارس، متهمًا إياها بالحياد عن مهمتها الأصلية غير الربحية، وهي إتاحة أبحاث الذكاء الاصطناعي للجميع.