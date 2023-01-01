مازيراتي MC20 Tributo Modenese تكرم مودينا بتصميم فريد

كشفت مازيراتي عن سيارة MC20 Tributo Modenese كنسخة فريدة من نوعها من الكوبيه MC20 الفائقة، وتكرم السيارة مدينة مودينا الإيطالية، المعروفة بتاريخها الغني في صناعة السيارات وكونها مكان ميلاد مازيراتي.تتميز مازيراتي MC20 Tributo Modenese بطلاء حصري يعرض مزيجاً من الأزرق والأصفر، وهي الألوان المرتبطة تقليديًا بمودينا. يبرز هذا الطلاء الخاص ارتباط مازيراتي العميق بالمدينة ودورها في تشكيل إرث العلامة التجارية. تتميز السيارة الفائقة أيضًا بشعارات مخصصة وديكورات داخلية تبرز بشكل أكبر تكريمها لمودينا.
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