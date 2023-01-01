ماذا يحدث للجسم عند تناول شاي البقدونس؟



شاي البقدونس شاي البقدونس

البقدونس نبات طبي يحتوي على العديد من الفوائد بسبب خصائصه المدرة للبول ومضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا ومضادة للسكري ومضادة للمناعة ومضادة للخلايا السامة وحماية الكلى.

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كل هذه الخصائص ترجع إلى الفلافونويدات الموجودة في البقدونس والتي تسمى ميريستسين وأبيجينين بالإضافة إلى الأبيول والألفا بينين والبيتا بينين وفيتامين سي والكاروتينات.فوائد تناول شاي البقدونسالسرطان والأمراض المزمنةالبقدونس غني بمضادات الأكسدة والفلافونويد والكاروتينات، وهي مركبات تساعد في مكافحة الضرر الخلوي الناجم عن الجذور الحرة وكذلك الإجهاد التأكسدي، وترتبط هذه العمليات بتطور السرطان وأمراض مزمنة أخرى.ترتبط الفلافونويدات بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والسمنة، يمكن للكاروتينات، مثل اللوتين، أن تمنع نمو الخلايا السرطانية في سرطان الثدي، يمكن لفيتامين سي، الموجود أيضًا في البقدونس، أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.أمراض القلبالبقدونس غني بحمض الفوليك، وهو فيتامين ب المركب الذي يمنع تكون اللويحات الدهنية على طول الأوعية الدموية، ويساعد هذا في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية ومنع الأمراض مثل تصلب الشرايين أو النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.ويحتوي أيضًا على فيتامين K، الذي يحسن صحة الأوعية الدموية عن طريق الحفاظ عليها مرنة ومنع تراكم الكالسيوم، الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين.