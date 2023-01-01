ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول الخوخ؟



الخوخ الخوخ

يعتبر الخوخ مصدرًا ممتازًا للعديد من العناصر الغذائية الرئيسية، حيث تحتوي هذه الفاكهة على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويمكن الاستمتاع بها بمفردها كوجبة خفيفة، أو تقطيعها إلى شرائح ووضعها فوق السلطة ، أو دمجها في الحلوى.



ولكن تناول الكثير من الخوخ في يوم واحد يمكن أن يسبب المشاكل التالية:



عسر الهضم : يحتوي الخوخ على سكريات طبيعية تسمى البوليول، والتي قد لا تتوافق دائمًا بشكل جيد مع بكتيريا الأمعاء وتسبب التشنجات والغثيان والانتفاخ .

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مسببات القولون العصبي : متلازمة القولون العصبي (IBS) عبارة عن مجموعة أعراض تتميز بتشنجات البطن المتكررة ونوبات الإمساك والإسهال وآلام المفاصل والشعور باعتلال الصحة العام، بعض الأطعمة قد تؤدي إلى الإصابة بمرض القولون العصبي لدى الأفراد المعرضين للإصابة، وقد يكون الخوخ أحد هذه الأطعمة.الحساسية الغذائية : تحدث الحساسية الغذائية عندما يكتشف جهازك المناعي عن طريق الخطأ أن بعض الأطعمة ضارة، لسوء الحظ، يعتبر الخوخ من أكثر أنواع حساسية الفاكهة شيوعًا، والتي قد تظهر على شكل حكة وتورم في الفم أو الحلق.قد يكون لدى البعض إحساس بالحرقان عند تناول الخوخ، كانت هناك حالات نادرة من رد الفعل التحسسي، وهو رد فعل مميت يتميز بالتورم والطفح الجلدي وضيق التنفس والصفير والدوخة أو الإغماء وألم في الصدر.