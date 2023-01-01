ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة و الموز معًا قبل التمرين؟

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يعتاد بعض الأشخاص على تناول وجبة خفيفة قبل ممارسة التمارين الرياضية تحتوي على ثمرة الموز وكوب من القهوة بدون سكر، لاعتقادهم أن الجمع بين الاثنين يمدهم بمزيد من الطاقة.

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تأثير تناول الموز والقهوة قبل التمرين على الجسمبحسب خبراء التغذية فتساعد القهوة قبل التمرين على زيادة الشعور باليقظة وتعزيز التركيز، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من مادة الكافيين المنبهة.تحسين الأداء الرياضي:وجد الباحثون أن مادة الكافيين المتوفرة في القهوة تساعد على تحسين الأداء الرياضي، عن طريق زيادة مستويات الأدرينالين بالجسم، مما يعزز القدرة على التحمل.حرق الدهون:تلعب القهوة قبل التمرين دورًا كبيرًا في حرق الدهون، لأن مادة الكافيين تدفع الجسم إلى استخدامها كمصدر للطاقة أثناء ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.تأثير تناول الموز قبل التمرين على الجسم:مصدر للطاقة يتميز الموز بمحتواه العالي من سكريات طبيعية، تساهم في إمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، مما يساعد على أداء التمرين دون الشعور بالتعب.تحسين الأداء العضلي:يحتوي الموز على نسبة عالية من معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على تهيئة العضلات للتمرين، بفضل قدرته على تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليها، كما يحميها من التقلصات.خفيف على المعدة:أثبت خبراء التغذية أن الموز من أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها قبل ممارسة الرياضة، لأنه لطيف على الجهاز الهضمي، مما يضمن عدم الإصابة باضطرابات هضمية مزعجة أثناء التمرين.تأثير تناول القهوة مع الموز قبل التمرين على الجسم:توازن طاقة الجسم:تناول الموز مع القهوة قبل التمرين يساهم في الحفاظ على توازن طاقة الجسم، مما يقلل الشعور بالتعب أثناء ممارسة الرياضة.زيادة القدرة على التحمل:تصبح قدرة الإنسان على التحمل في أفضل أحوالها عند الجمع بين القهوة والموز في وجبة واحدة، وهذا يتناسب مع بعض الرياضات، مثل الجري وركوب الدراجات.تحسين وظائف العضلات:تشهد وظائف الكتلة العضلية بالجسم تحسنًا كبيرًا عند تناول الموز والقهوة في نفس الوقت، لأن الجمع بين الكافيين والبوتاسيوم يجعل العضلات أكثر كفاءة وفعالية أثناء التمرين.