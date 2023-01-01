ماذا قالت شيرين عن واقعة "البلهارسيا" في تحقيقات "الموسيقيين"؟

خضعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مساء الثلاثاء، لتحقيقات أمام الشؤون القانونية بنقابة الموسيقيين، في واقعة "البلهارسيا" الخاصة بحفلها الذي أقيم بالشارقة فبراير الماضي، والذي ظهر منه فيديو مدته 12 ثانية، ردت فيه شيرين على معجبة طلبت منها أغنية "ما شربتش من نيلها" بالتعليق: "ها يجيلك بلهارسيا"، ما أُخذ على أنه إهانة لمصر وشعبها.
وأصدرت النقابة بيانًا بوقائع التحقيق جاء فيه إن شيرين عبد الوهاب ذكرت أنها لم تتعود أبدًا في حياتها أن تدافع عن خطأ أو تتهرب من مواجهته، وأنها وجهت اعتذارًا للشعب المصري لاستحقاقه هذا الاعتذار ولإحساسه بالألم والغضب من مزحة و"هزار سخيف" غير مقصود، لم تعنيه مطلقًا في فيديو "بثه متربصون ومترصدون لا صالح لنا بهم الآن"، رغم وجود فيديو الحفل بالكامل الذي يثبت حسن نيتها وأفعالها وحقيقة مشاعرها وسلوكها تجاه وطنها، وفق ما جاء بالبيان.
ووجهت شيرين شكرها لمن ساندها من أبناء الشعب المصري وجمهورها الكبير، وقالت -وفق البيان- إنها تعجز عن التعبير عن تلك المشاعر التي أحاطتها في هذا الموقف.
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