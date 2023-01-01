ماذا تقدم سياره نيسان فرونتير 2025 الجديدة..



نيسان فرونتير 2025 نيسان فرونتير 2025

كشفت نيسان عملاقة تصنيع اليابانية عن نسختها الجديدة عالميًا من طراز فرونتير موديل 2025، وحصلت السيارة على بعض التحديثات الجديدة، محتفظة بالمفهوم الخاص بهذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة سيارات البيك اب، متعددة الأغراض.

قد يعجبك أيضا...

القدرات الفنية للسيارة نيسان فرونتير 2025تعتمد السيارة نيسان فرونتير موديل 2025 على محرك سداسي الاسطوانات "بنزين"، طراز V6، سعة 3800 سي سي، ويستطيع هذا المحرك من ضخ قوة إجمالية قدرها 310 حصان، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.تجهيزات وقدرات سيارة نيسان فرونتير 2025حصلت السيارة نيسان فرونتير 2025 على واجهة أمامية محدثة تضم شبك جديد باللون الاسود مع فتحات متعددة المقاطع الهوائية، ومصابيح DRL، وإطارات قياسها 17 إنش، ومصد أمامي بشكل أنيق، ومكان لحفظ النظارات الشمسية، وشاحن لاسلكي، ومقاعد ركاب تعمل كهربائيًا لتغير أوضاع الجلوس.دعمت السيارة نيسان فرونتير 2025 بكاميرا تعتمد على تقنية الرؤية الليلية، وخاصية التحذير من مغادرة المسار، ورصد النقاط العمياء، بالاضافة إلى حساسات حركة واجهزة استشعار، ومساعد ضوء، ووسائد هوائية للحماية قياسية وانظمة فرامل متطورة.ويتوسط قمرة القيادة شاشة وسائط يصل قياسها لـ 12.3 إنش، أي اكبر من الموديلات الاخرى، مع دعم نظام اندرويد وابل كار بلاي، بالاضافة إلى تزويد جميع الموديلات بمقود قيادة تلسكوبي يدعم الكثير من أوامر التحكم، ومقاعد ذات مظهر رياضي، فتحة سقف، زر تشغيل وايقاف المحرك بصمة.