ماذا تفعل في حاله تعرض شخص للغرق؟

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الصيف هو وقت ممتع ومبهج للكثير؛ فهو يتضمن المزيد من الهوايات الصيفية المحبوبة كقضاء فترة ما بعد الظهر في حمام السباحة أو الشاطئ أو النهر، ولكن قضاء يوم في الماء يعني زيادة في الخطر، نظرا لتعرض الكثير من الأشخاص للغرق.

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وفي اليوم العالمي للغرق من المهم أن نسلط الضوء على كيفية التصرف حال تعرض أي شخص للغرق وانقاذ حياته، وفيما يلي أبرز الاجراءات التي يجب الالتزام بها وفقا لموقع« sja.org.uk»1. عندما يتم إنقاذ المصاب من الماء، يجب أولاً إجراء المسح الأولي وإذا أثبت ذلك أنهم لا يستجيبون ولا يتنفسون، فيجب الحصول على مساعدة طارئة أثناء بدء الإنعاش القلبي الرئوي.2. التأكد من أن مجرى الهواء مفتوح قبل إعطاء خمسة أنفاس إنقاذ أولية، و يتم ذلك بوضع يد واحدة على الجبهة وإصبعين (من يدك الأخرى) أسفل طرف الذقن، وباستخدام اليد الموجودة على الجبهة، اضغط على أنف المصاب بإصبعك وإبهامك، مما يسمح لفم المصاب بالسقوط مفتوحًا، وأخذ نفسًا ووضع شفتيك حول فم المصاب، والنفخ في فم المصاب حتى يرتفع الصدر، واتبع ذلك ببدء الضغط على الصدر، من ثم اركع بجانب المصاب وضع كعب يدك في منتصف صدره، وضع يدك الأخرى فوق اليد الأولى، مع تشبيك أصابعك والتأكد من عدم ملامستها للأضلاع، وحافظ على ذراعيك مستقيمتين واتكئ على المصاب، مع الضغط بقوة إلى ثلث عمق الصدر، ثم اسمح للصدر بالارتفاع مرة أخرى .3. بعد 30 ضغطة على الصدر، قم بإعطاء نفسين اصطناعيين، وكرر ذلك بمعدل 100-120 ضغطة في الدقيقة.4. استمر في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي حتى:??-تصل المساعدة الطارئة وتتولى الأمر?.?-يبدأ الشخص في إظهار علامات الحياة ويبدأ في التنفس بشكل طبيعي.5.الأخذ في الأعتبار بأن العديد من الضحايا الذين يغرقون قد يعانون من إسهال شديد، لذا كن مستعدًا لقلبهم على جانبهم لتنظيف مجرى الهواء لديهم.6. إذا أظهر المصاب علامات الاستجابة مثل السعال وفتح العينين والتحدث والبدء في التنفس بشكل طبيعي، ضعه في وضعية التعافي، وقد تحتاج أيضًا إلى علاجهم من انخفاض حرارة الجسم، و تغطيتهم بملابس دافئة وبطانيات، ومن المهم استبدال الملابس المبللة بملابس جافة.7.قم بمراقبة مستوى استجابة المصاب وقم بالتحضير لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي مرة أخرى إذا لزم الأمر.قد يحتاج الأشخاص الذين تعرضوا لحادث غرق شبه كامل (أي تم إنقاذهم بنجاح، مع أو بدون الحاجة إلى الإنعاش) إلى المراقبة لفترة قصيرة في المستشفى ويجب طلب المشورة الطبية، حتى لو بدوا بصحة جيدة في أعقاب الحادث مباشرة.