ماذا تفعل عندما تنخفض مستويات السكر في الدم (نقص سكر الدم)؟



مستويات السكر فى الدم مستويات السكر فى الدم

إذا كنت تتناول الأنسولين أو بعض أدوية السكري الأخرى التي تعمل على جعل الجسم ينتج المزيد من الأنسولين، فقد تكون عرضة لخطر الإصابة بنقص السكر في الدم، أو انخفاض نسبة السكر في الدم. وبدون اهتمام سريع، يمكن أن يؤدي نقص السكر في الدم إلى مضاعفات خطيرة، لذا من المهم معرفة ما يجب فعله إذا حدث ذلك لك أو لشخص قريب منك، وفقا لما نشره موقع healthshots.



من الممكن أن يكون لديك انخفاض في نسبة السكر في الدم ولكن ليس لديك أي أعراض، وفقا للمعهد الأمريكى للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) . ومن ناحية أخرى، يمكن أن تظهر الأعراض أيضًا بسرعة.



الأعراض

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الشعور بالاهتزاز أو التوتركثرة التعرقشدة الجوعتعاني من الصداع أو الدوارلديك صعوبة في التركيزالإصابة بخفقان القلبالعصبيةتعاني من عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجةإذا كنت معرضًا لخطر انخفاض نسبة السكر في الدم بسبب علاج مرض السكري، فمن المهم أن يكون معك دائمًا بعض السكر سريع المفعول في حالة احتياجك لعلاج نفسك.إذا شعرت بأعراض نقص السكر في الدم اتبع الخطوات التالية:اختبر نسبة السكر في الدم. إذا تعرفت على أي من هذه الأعراض وتعتقد أن نسبة السكر في الدم قد تكون منخفضة للغاية، فاختبر نسبة السكر في الدم باستخدام جهاز قياس الجلوكوز، أي شيء أقل من 70 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم/ديسيلتر) يعتبر انخفاضًا في نسبة السكر في الدم،تناول أو اشرب الكربوهيدرات سريعة المفعول. إذا كنت تعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم، فأنت بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، ويجب استهلاك حوالي 15 جرامًا من الكربوهيدرات.انتظر ثم أعد الاختبار والخطوة التالية هي الانتظار لمدة 15 دقيقة، ثم اختبار نسبة السكر في الدم مرة أخرى، إذا وصل مستوى السكر في الدم إلى 100 ملجم/ديسيلتر أو أكثر، فأنت بخير.إذا كان مستوى السكر في الدم لا يزال منخفضًا، تناول 15 جرامًا أخرى من الكربوهيدرات، وانتظر 15 دقيقة أخرى، وأعد الاختبار، وأنت بحاجة إلى تكرار هذه الخطوات حتى يتم تصحيح نسبة السكر في الدم.وبمجرد أن تشعر بالتحسن، من المهم تناول بعض البروتين للحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي. تشمل الخيارات الذكية حفنة من الفول السوداني أو بعض زبدة الفول السوداني أو الجبن.