

ماجد المصرى: سأنظر للعالمية بعد «The Outcast».. حوار ماجد المصرى: سأنظر للعالمية بعد «The Outcast».. حوار

حالة من النشاط الفني يعيشها النجم ماجد المصري، بمشاركته في 3 أعمال دفعة واحدة، وهم: مسلسل «الطوفان»، الذي حصل على نسبة مشاهدة عالية، وإشادة الجمهور به، ومشاركته في فيلمي «كارما» و«عقدة الخواجة».



ماجد المصري، كشف خلال حواره مع «الدستور»، كواليس هذه الأعمال، بالإضافة إلى استعداده لفيلمه العالمي «The Outcast».



ما سبب موافقتك على المشاركة في مسلسل «الطوفان»؟

شخصية الحج «خالد»، التي أقدمها في مسلسل «الطوفان»، هي الشخصية الرئيسية التي قدمها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وهذا أكثر شىء مغري في تقديم الشخصية، هذا الدور الذي يتعامل مع جميع أفراد المسلسل بالكامل، والمحور الأساسي في أحداث العمل، وهو العقل المدبر لكل ما يحدث للشخصيات، فهي شخصية ممتعة ومليئة بالأحداث، كما أنني في الأساس لا أحب البطولة المطلقة.

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ألم تتخوف من المقارنة بالنجم الراحل محمود عبدالعزيز، الذي قدم نفس الشخصية فى العمل السينمائي الذي يحمل نفس الاسم؟بالطبع تخوفت من المقارنة بالعملاق محمود عبدالعزيز، ولكن في الحقيقة لا أحد يُقارن بالساحر، ولكني اجتهد في تقديم الأدوار لنفسي وليس للمقارنة وللاستمتاع بالشخصية الثرية بالأحداث التي تتمتع بالعديد من المواقف والأحداث، واعتقد أن كل فنان في يوم ما يفكر في تقديم مثل هذا الدور؛ لأنه يعتبر نقلة في تاريخه الفني.كيف عملت على شخصية الحاج «خالد» لكي تظهرها للجمهور بهذا الشكل؟كل شخص له طريقة معينة في التعامل مع الشخصية التي يُقدمها، وجلست مع المؤلف ومع المخرج، واخترت الملابس الذي يتناسب معها، حتى ظهر للجمهور الحاج خالد مخلوف كما شاهده الجمهور.ماذا عن الصعوبات التى واجهتك أثناء التصوير؟العمل عبارة عن رحلة جميلة جدًا، لا يشوبها أي صعوبات، وذلك لوجود خيري بشارة، وقد تعاونت معه من قبل في «قشر البند»، والتجربة في حد ذاتها ممتعة لنا.هل ترى أن توقيت عرض العمل مناسب أم عرضه خلال السباق الرمضاني سيكون أفضل؟العمل من الأساس تم تصويريه للعرض خارج السباق الرمضاني، حيث أنه في الوقت الحالي يحصل على نسبة مشاهدة أكثر مما كان سيحصل عليها إن عرض في رمضان، وفى الوقت الحالى الأعمال المعروضة قليلة، والمشاهد لا يحتار ماذا يرى لأن الاختيارات لديه قليلة.هل ترى أن تحويل الروايات أو الأفلام إلى أعمال درامية يعود بفائدة على العمل؟المؤلف يشعر بسعادة غير عادية عندما يقوم بإعادة كتابة رواية لتكون سيناريو فيلم أو مسلسل، والنجم أيضًا عندما يقدم دور قدمه أحد عمالقة الفن قديمًا، والاستفادة تعود على الجميع، ونجاحها يتوقف على الكل لأن الجميع يكمل بعده، ولكن لابد أن تختار المؤلف المناسب للعمل المناسب، والناس اللى كتبت الطوفان كانت متميزة جدًا.هل تفضل البطولة المطلقة عن البطولة الجماعية؟في «الطوفان» كلنا أبطال لذا وجب التفكير قبل القبول، ولكن الموضوع نفسه مغري، والمجموعة كلها مغرية، وكنت متوقع أننا سوف ننجح بالتجربة، وكنت متخوف في البداية ولكن بعد ذلك انتهى الأمر.هل هناك أدوار معينة تريد تقديمها في الفترة القادمة؟لا أريد تقديم شخصيات معينة، ولا أفضل دور على غيره، وأعمل في الجميع بطاقة واحدة، واجتهد في كل الأدوار التى أقدمها، ولأننى أكون واثق من استخراج شخصية ثرية أوافق على تقديم الدور وأمسك فيها بشكل كبير.ماذا عن فيلم «كارما» مع المخرج خالد يوسف؟فيلم «كارما» من الأعمال التي أعتز بها، ومشاركتي فيه عبارة عن ضيف شرف فقط، وليست شخصية أساسية، وأقدم خلاله شخصية رجل أعمال.ما الفرق بين شخصية رجل الأعمال التي تقدمها في «عقدة الخواجة» ورجل الأعمال في «كارما»؟هناك اختلاف تام بين رجل الأعمال الذي أقدم في «كارما» أو الي أقدمه في فيلم «عقدة الخواجة»، فكل منهم يسير في اتجاه مختلف عن الأخر وكل واحد منهم له مسار مختلف وبيزنس مختلف عن الأخر.ماذا عن فيلمك العالمي «The Outcast»؟المخرج حسام إبراهيم، هو من رشحني للمشاركة فى هذا العمل، ولم يتم ترشيحي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك في العمل كل من النجم العالمي إريك روبرتس، الفائز بجائزة أوسكار مرتين، ويشارك أيضًا في بطولة الفيلم باتريك كيلباتريك.هل بعد فيلمك «The Outcast» ستنظر عينك للعالمية؟سوف أنظر للعالمية خلال الفترة المقبلة، ولدي مشروع هناك، سوف أجهز له خلال شهر ديسمبر المقبل.