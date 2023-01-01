مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية.. بشرى سارة لطلاب نظام 5 سنوات والفني الصحي 96%



تنسيق الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم في العام الجامعي الجديد، بالإضافة إلي معرفة مؤشرات تنسيق الجامعات والتوقعات النهائية لتنسيق الدبلومات الفنية.

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مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024تنسيق الدبلومات الفنية2024، يمكن لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات يمكن لهم الالتحاق بكليات الهندسة والتمريض والفني الصحي والآثار نظم معلومات إدارية فنون تطبيقية دمياط وكليات التربية وكليات التجارة وزراعة عين شمس بكل سهولة بخلاف طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات التي أتيحت لهم بعض كليات التربية ومعهد فني تجاري وفني صحي وبعض كليات الزراعة وكليات التجارة ويمكن للطلاب معرفة كافة الأماكن المتاحة حسب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 اضغط هنا .مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024تنسيق الدبلومات الفنية 2023، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق الجامعات 2024 والذين أكدوا أن تنسيق 2023 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2024 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبه المجاميع ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 65% للعلوم الادارية وهندسة بترول قد تسجل 98.3% وفني صحي قد تسجل أقل 95 % وتربية 91% تمريض 87.1%.خطوات يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وفقا للعام الماضى 2023أولا : الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات:‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....) "ثلاث سنوات أو خمس سنوات".‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح كما يلي:ـس / 000000‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.جاءت قائمة المعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 كالتالي ومن خلال هذا الرابط معرفة المعاهد والكليات بالأرقام اضغط هنا :تمريض دمنهورتمريض المنصورةتمريض طنطاتربية نوعية جنوب الواديتمريض الزقازيقتمريض أسيوطسياحة وفنادق الأقصر تمريض كفر الشيختربية نوعية طنطاسياحة وفنادق حلوان بالمنيلتمريض بنهاسياحة وفنادق الإسكندريةتمريض المنوفية بشبين الكوم تمريض الإسكندريةتمريض القاهرةتمريض دمياطسياحة وفنادق المنصورةسياحة وفنادق الفيوم سياحة وفنادق المنياتمريض عين شمستمريض الفيوم سياحة وفنادق مدينة الساداتسياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيليةسياحة وفنادق مطروحسياحة وفنادق بني سويفتمريض حلوانتمريض قناة السويس بالإسماعيليةالسياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندريةتمريض بور سعيدالسياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوانتمريض أسوانخدمة اجتماعية تنموية بني سويفتمريض سوهاجتمريض المنياتمريض بني سويفتمريض مطروحتمريض جنوب الواديخدمة اجتماعية حلوانخدمة اجتماعية الفيومخدمة اجتماعية انتساب موجه حلوانخدمة اجتماعية أسوانالعالي قاهرة سياحة وفنادق مقطمالعالي دراسات نوعية سياحة و فنادق جيزةالعالي الفندقى بالأقصر إيجوثالعالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرمالعالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدةمعهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصروأوضحت أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.كليات الدبلومات الفنية 2023- كلية التربية.- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.- كليات السياحة والفنادق.- كليات الاقتصاد المنزلي.- كليات الهندسة.- كليات الآثار.- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.