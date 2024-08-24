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أدت تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، إلى ارتفاع الأسهم الأميركية بشكل حاد، إذ عززت تلك التصرحات التوقعات بأن البنك سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

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وقال جيروم باول، في كلمة ترقبها كثيرون أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية، إن الوقت حان لخفض أسعار الفائدة وإن المخاطر التي تزيد من التضخم تضاءلت.وأضاف باول، في كلمته التي بدا أنها تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الشهر المقبل، والذي سيكون أول خفض من نوعه منذ أكثر من 4 سنوات: لا نرى أو نرحب بمزيد من الضعف في أوضاع سوق العمل.وترددت أصداء تصريحات جيروم باول التي أكد خلالها أن الوقت قد حان، للشروع في خفض معدلات الفائدة.وألقت تصريحات باول بظلالها على أسعار النفط والذهب وأسواق العملات، كما أدت لارتفاع الأسهم الأميركية بشكل حاد.وذكرت وكالة رويترز أن مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة قفزت بعد صدور تصريحات باول، وقدمت أسهم شركات كبرى مثل إنفيديا وأبل وتسلا أكبر دعم.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 462.3 نقطة، أو 1.14%، إلى 41175.08 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 63.97 نقطة، أو 1.15%، إلى 5634.61 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 258.44 نقطة، أو 1.47%، إلى 17877.79 نقطة.