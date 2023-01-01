مؤسسة "روستيخ" الروسية تطور إلكترونيات جديدة للأقمار الصناعية ومركبات الفضاء

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أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية تطوير معدات إلكترونية جديدة، تستخدم في الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.

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وأوضحت المؤسسة - في بيان نقله موقع (روسيا اليوم) - أن الخبراء في شركة ألماز التابعة للمؤسسة تمكنوا من تطوير مجموعة من مفاتيح تحويل الموجات الدقيقة المقاومة للإشعاع التي يمكن استخدامها في الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.هذه المنتجات المحلية الصنع ستغني روسيا عن المنتجات المماثلة التي تطورها الشركات الأجنبية لأقمار الاتصالات.وأشار البيان إلى أن كل قمر صناعي يحتوي عادة على ما يصل إلى 20 مضخما لإشارة الموجات الدقيقة، إضافة إلى معدات إرسال واستقبال الإشارات، وكل هذه المعدات يتم توصيلها ببعضها باستخدام ما يسمى مفاتيح تحويل الموجات الدقيقة التي تنقل الإشارات دون التأثير على جودتها.وهذه المفاتيح تستعمل في الأقمار الصناعية الحديثة ومعدات الاتصالات وأجهزة إعادة إرسال الإشارات اللاسلكية، كما يمكن استعمالها في المركبات الفضائية الحديثة، وتستعمل على نطاق واسع في معدات استقبال الإشارات الأرضية الحديثة، مثل الهوائيات ومعدات القياس وفي منشآت المراقبة".