ليمون معصفر في لمح البصر: وداعاً لانتظار أسابيع!



الليمون المعصفر الليمون المعصفر

إذا كنتِ من محبي المخلل الليمون المعصفر السريع فإنك يمكنك تحضيره في اقل من أسبوع.



مقادير مخلل الليمون المعصفر السريع

كيلو ليمون اصفر

4 فص ثوم بقشرة

2 فلفل أحمر حار مفروم

3 ورقة لاورا

عصفر

ربع كوب حبة البركة

كوب جزر مبشور

فلفل أخضر او شطة لتخليلها مع الليمون



محلول التخليل

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4 كوب ماء (لتر ماء)كوب خل4 ملعقة كبيرة ملحملعقة كبيرة سكرلتحضير الليمون للتخليل يسلق ربع سلق ويرفع من الماء ويترك ليبرد تماما.ينقع الليمون في الماء 3 أيام مع تغيير الماء مرة في اليوم وذلك لنزع المرارة منه.في إناء الطهي يضاف الماء والخل والملح والسكر.يترك الخليط على النار حتى يغلي.يرفع محلول التخليل من على النار ومن الممكن استخدامه ساخن او بعد ان يبرد.تعقم برطمانات التخليل في الماء المغلي أو بغسلها في غسالة الأطباق.تحضر خلطة الحشو بخلط العصفر مع حبة البركة مع جزر مبشور مع شطة او فلفل أحمر مفروم حار اختياري تشق حبات الليمون من المنتصف وتحشى بخلطة العصفر وحبة البركة.ترص حبات الليمون المحشية في برطمان التخليل المعقم ومعها الفلفل الأخضر و ورق لورا و الثوم وأي كمية متبقية من خلطة العصفر وتغمر بمحلول التخليل.يحفظ الليمون حتى ينضج. لو تحبي الاحتفاظ بالليمون لشهور يوضع بدون سلق.