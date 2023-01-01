لو موبايلك بطئ.. نصيحة هامه لتسريع أداء هواتف أندرويد

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بمرور الوقت، قد تتباطأ حتى أحدث الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد بسبب تراكم البيانات ومساحة التخزين المحدودة، وفي حين أن إعادة ضبط المصنع هو حل شائع، فإن النهج الأكثر دقة يتضمن تعطيل ما يسمي بالرسوم المتحركة، والذي يمكن أن يؤدي هذا إلى تعزيز الأداء بشكل كبير من خلال تحرير الموارد على جهازك.

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ووفقا لما ذكره موقع “gizchina”، تجعل الرسوم المتحركة في نظام التشغيل أندرويد تجربة المستخدم سلسة، فهي تعرض إشارات بصرية لإجراءات مثل فتح التطبيقات وتبديل الشاشات، ولكن على الأجهزة ذات الطاقة المحدودة، يمكن لهذه الرسوم المتحركة أن تبطئ من حركة الجهاز، مما يتسبب في حدوث تأخيرات أو تجمد الهاتف كليا لبعض الوقت.تعزيز أداء هواتف أندرويد من خلال إيقاف تشغيل الرسوم المتحركةيعد إيقاف تشغيل الرسوم المتحركة طريقة بسيطة ولكنها فعالة لتسريع جهازك، وهي مفيدة بشكل خاص للهواتف القديم، إليك كيفية إيقاف تشغيل الرسوم المتحركة على أندرويد:الخطوة الأولى: الوصول إلى خيارات المطور:- افتح الإعدادات: انتقل إلى تطبيق الإعدادات على جهازك.- حول الهاتف: ابحث عن قسم حول الهاتف أو حول الجهاز.- رقم البناء: انقر فوق رقم البناء 7 مرات لفتح خيارات المطور (قد تحتاج إلى إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بجهازك).- خيارات المطور: ارجع إلى الإعدادات، ثم قم بالتمرير لأسفل، ثم انقر فوق خيارات المطور.الخطوة الثانية: إيقاف تشغيل الرسوم المتحركة:- خيارات المطور: في قائمة الإعدادات، افتح خيارات المطور.- إعدادات الرسوم المتحركة: ابحث عن قسم الرسم أو الرسوم المتحركة.- ضبط المقاييس: اضبط مقياس رسوم متحركة النافذة، ومقياس رسوم متحركة الانتقال، ومقياس مدة الرسام المتحرك على إيقاف تشغيل الرسوم المتحركة أو قيمة أقل على سبيل المثال، 0.5x.النتائج المترتبة على إيقاف تشغيل الرسوم المتحركة في أندرويدقد يؤدي إيقاف تشغيل الرسوم المتحركة إلى جعل الانتقالات تبدو مفاجئة، ولكن تعزيز الأداء يستحق العناء في كثير من الأحيان، وخاصة على الأجهزة القديمة، ولكن ضع في اعتبارك ما يلي:- عمر الجهاز: قد لا تشهد الأجهزة الأحدث تحسينات كبيرة، ولكن النماذج القديمة ستستفيد بشكل أكبر.- تفضيلات المستخدم: قد يجد المستخدمون الذين يحبون التعليقات المرئية أن عدم وجود رسوم متحركة أمر مزعج.نصائح إضافية للحفاظ على أداء هواتف أندرويد- مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق: قم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق بشكل دوري لتحرير مساحة التخزين وتحسين الأداء.- إلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة: قم بإزالة التطبيقات التي لم تعد تستخدمها لمنعها من استخدام الموارد.- إدارة أذونات التشغيل التلقائي: قم بإيقاف تشغيل التشغيل التلقائي للتطبيقات التي لا تحتاج إليه.- حافظ على تحديث البرامج: قم بتحديث برامج جهازك بانتظام لتحسين الأداء وتحديثات الأمان