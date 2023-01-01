لو بيعيط على طول ومسهرك.. خطوات بسيطة تساعدك تنيمى البيبى بسرعة



خطوات بسيطة تساعدك تنيمى البيبى خطوات بسيطة تساعدك تنيمى البيبى

في سنة أولى أمومة تعانى الأمهات دائمًا مع التعامل مع الطفل وتجهل كثيرًا من الأمور عن الرضاعة والتغذية حتى نوم الرضيع وهو من أكثر الأشياء التي تعانى منها، وحسب ما ذكره موقع parents نقدم لك خطوات بسيطة تساعدك في نوم الرضيع وهى:

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خطوات بسيطة تساعدك تنيمى البيبى بسرعة1- أظهرت الأبحاث أن إنشاء روتين وقت النوم يعد خطوة أساسية لمساعدة طفلك على النوم تتمثل إحدى الطرق التي يتعلم بها الطفل أن الوقت قد حان للنوم في الإشارات الموجودة في البيئة المحيطة". قبل حوالي 30 دقيقة من موعد النوم، قومي بخفض مستوى الضوضاء وخفض مستوى الإضاءة. بمجرد تقليل المحفزات، يمكنك إدخال طقوس مهدئة أخرى، مثل الحمام الدافئ، أو أغاني الأطفال والقصص الهادئة.2- حاولى أن تضعى طفلك في فراشه وهو نائم ولكن مستيقظ، فإذا وضعتى طفلك في فراشه وهو نائم بالفعل واستيقظ في الليل، وهو ما يحدث مع جميع البشر، فلن يتعرف على محيطه وسيحتاج إلى مساعدتك للعودة إلى النوم إن وضعه في فراشه وهو نائم سيساعده على تعلم كيفية تهدئة نفسه - والأهم من ذلك، العودة إلى النوم.3- ينام الأطفال حديثو الولادة أثناء تناولهم للطعام طوال الوقت، ولكن إذا كان طفلك ينام كثيرًا أثناء الرضاعة، فسوف يعتقد أنه بحاجة إلى تناول الطعام حتى يتمكن من العودة إلى النوم، لمواجهة هذه المشكلة، قومي بتأخير الرضاعة تدريجيًا حتى يتمكن طفلك من تجاوزها، ثم أنهي الروتين بقراءة كتاب أو أغنية مهدئة، وضعيه في الفراش وهو مستيقظ. قد تحتاجين إلى الاستيقاظ لإرضاع طفلك ليلًا، ولكن في هذه الحالة سيكون الأمر متعلقًا بالجوع وليس التهدئة.4- عند التفكير في كيفية جعل الطفل ينام، فإن التوقيت مهم بقدر أهمية الروتين. بعد بضعة أشهر من العمر، يرتفع مستوى الميلاتونين لدى الأطفال، وهو هرمون يسبب النعاس ويفرزه الجسم عندما يحين وقت النوم، وهذا يعني أنهم مستعدون للنوم مبكرًا بما يتوافق مع غروب الشمس، حيث ترتفع مستويات الميلاتونين في مكان ما حول غروب الشمس، ولكن نظرًا لأن غروب الشمس يمكن أن يكون في أي وقت من الساعة 4:30 مساءً في الشتاء إلى الساعة 8:30 مساءً في الصيف، فالتزمي بالساعة وضعي طفلك في الفراش بين الساعة 7 مساءً والساعة 8 مساءً لتحقيق أقصى قدر من النجاح. إذا كانت الشمس لا تزال مشرقة، أغلقي الستائر.5- النوم والتغذية يرتبطان ببعضهما البعض ففي الأسابيع الثمانية الأولى، يجب أن يرضع الطفل عند الطلب كل ساعتين إلى ثلاث ساعات لمساعدة طفلك على تناول الطعام بكفاءة أكبر، اعملى على توزيع وجباته على فترات متباعدة حتى يشعر بالجوع في كل مرة، إن الطفل الذي يحصل على قسط كافٍ من الراحة ينام بشكل أفضل من الطفل الذي يعاني من إرهاق شديد. قد يبدو الأمر غير منطقي، ولكن تخطي القيلولة (أو إبقاء الطفل مستيقظًا حتى وقت متأخر) على أمل أن ينام لفترة أطول في الليل لا ينجح ببساطة. ولهذا السبب فإن القيلولة المنتظمة أثناء النهار ضرورية للغاية لجعل الطفل ينام في الليل.6- إذا سارعت إلى مساعدة طفلك الصغير على العودة إلى النوم عند أول صوت تسمعيه، فقد تخلقين حلقة مفرغة يصعب كسرها، طالما أنك تعلمين أنه لا يمكن أن يشعر بالجوع، فيمكنك التوقف قبل الاندفاع إليه.عندما تسمعي طفلك يصرخ، توقفي لدقيقة وانظري إن كان يستطيع حل المشكلة بنفسه إذا لم يستطع، فاذهبي وافعلي أقل شيء مزعج - ربتي عليه أو أسكتيه ولكن لا تحمليه إذا لم ينجح ذلك، فاصعدي سلم التهدئة تدريجيًا حتى تتمكني من إعادته إلى النوم.