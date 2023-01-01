لو ابنك اتعود على السهر في الإجازة.. 5 نصائح تظبط نومه قبل المدارس



نصائح تساعد الطفل الاعتياد على النوم مبكرًا نصائح تساعد الطفل الاعتياد على النوم مبكرًا



يعانى بعض التلاميذ خلال فترة العطلة الصيفية من الأرق وذلك للاعتياد على السهر لساعات طويلة للهو مع أفراد العائلة أو مشاهدة الأفلام والمسرحيات، مما يتسبب في صعوبة عند عودة العام الدراسي، ولتجنب ذلك نستعرض في التقرير، نصائح تساعد الطفل بالاعتياد على النوم مبكرًا، وفقًا لما ذكره موقع " healthline".

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نصائح تساعد الطفل الاعتياد على النوم مبكرًاممارسة الرياضة بانتظامينصح بالعودة لممارسة التمارين الرياضية والتي تساعد على تعزيز النوم وتقليل الشعور بالتوتر، كما إنها من ناحية أخرى تحد من خطر الإصابة بالسمنة خاصة في مرحلة البلوغ.الحد من القيلولةالحصول على قسط من القيلولة خاصة لدى المراهقين تجعلهم يحصلون على قسط أقل من النوم ويتسبب في معاناتهم مع الأرق طوال الليل، لذلك ينصح بالحد من القيلولة للحصول على قسط كافٍ من النوم.تجنب الكافيينالكافيين هو منبه موجود في المشروبات الغازية والقهوة والشاي ومشروبات الطاقة، والذى يجعل الطفل يعانى من الأرق طوال الليل، لذلك يفضل تجنب تناول الكافيين للحصول على قسط كافٍ من النوم .غرفة مظلمةيفضل أن تظل غرفة النوم مظلمة، وذلك من خلال تعليق الستائر الداكنة أو الثقيلة والتي تمنع الضوء الخارجي.التخلص من الضوضاءيفضل التخلص من الضوضاء للحفاظ على هدوء الغرفة كما تجنب الأنشطة الصاخبة في المساء عندما يحاول الطفل النوم.