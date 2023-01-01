لهذه الأسباب لا ينبغي تشغيل المروحة أثناء النوم (تفاصيل)

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف يصعب على الكثير التكيف مع الطقس، وقد يجد الكثيرون صعوبة في النوم في ظل الأجواء الحارة، فيلجأون إلى استخدام المراوح الكهربائية التي يُمكن أن تضر بصحة الإنسان، مثلما تساعده على النوم بشكل جيد.
يُحذر أحد الخبراء من ترك المروحة الكهربائية مفتوحة طوال الليل بسبب بعض المخاطر الصحية، إذ يقول مارتن سيلي، الرئيس التنفيذي وخبير النوم في شركة «Mattress Next Day»، إن ضررهم قد يكون أكبر من نفعهم، وفقًا لموقع «إكسبرس».
مسببات الحساسية والربو
وفقًا لمارتن، تقوم المراوح الكهربائية بتدوير الهواء في الغرفة، ولكنها تثير أيضًا عث الغبار والجراثيم وحبوب اللقاح وغيرها من المواد المسببة للحساسية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل العطس المفرط، والعيون الدامعة، وسيلان الأنف، وحكة في الحلق، وصعوبات في التنفس، لذلك فإن التفكير في استخدام مروحة لتنقية الهواء أو على الأقل تنظيف شفرات المروحة بانتظام يمكن أن يساعد في تخفيف الحساسية.
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