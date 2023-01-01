لهذه الأسباب لا ينبغي تشغيل المروحة أثناء النوم (تفاصيل)



المروحة المروحة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف يصعب على الكثير التكيف مع الطقس، وقد يجد الكثيرون صعوبة في النوم في ظل الأجواء الحارة، فيلجأون إلى استخدام المراوح الكهربائية التي يُمكن أن تضر بصحة الإنسان، مثلما تساعده على النوم بشكل جيد.



يُحذر أحد الخبراء من ترك المروحة الكهربائية مفتوحة طوال الليل بسبب بعض المخاطر الصحية، إذ يقول مارتن سيلي، الرئيس التنفيذي وخبير النوم في شركة «Mattress Next Day»، إن ضررهم قد يكون أكبر من نفعهم، وفقًا لموقع «إكسبرس».



مسببات الحساسية والربو

وفقًا لمارتن، تقوم المراوح الكهربائية بتدوير الهواء في الغرفة، ولكنها تثير أيضًا عث الغبار والجراثيم وحبوب اللقاح وغيرها من المواد المسببة للحساسية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل العطس المفرط، والعيون الدامعة، وسيلان الأنف، وحكة في الحلق، وصعوبات في التنفس، لذلك فإن التفكير في استخدام مروحة لتنقية الهواء أو على الأقل تنظيف شفرات المروحة بانتظام يمكن أن يساعد في تخفيف الحساسية.

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جفاف الهواءكذلك يُمكن الاستخدام المطول للمراوح الكهربائية أن يجفف الهواء، مما يجعل الجسم ينتج المزيد من المخاط ليبقى رطبًا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انسداد الأنف، وصداع الجيوب الأنفية، ولكن الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب ما لا يقل عن لترين من الماء طوال اليوم يمكن أن يساعد في مكافحة هذه المشكلة.جفاف العين وتهيجهاقد يؤدي الهواء الجاف المنبعث من المراوح الكهربائية إلى جفاف العين وتهيجها، وهو ما قد يمثل مشكلة خاصة لمرتدي العدسات اللاصقة.ألم عضليتوجيه الهواء البارد من مروحة كهربائية إلى آلام العضلات الموجودة مسبقًا يمكن أن يتسبب في تشنج العضلات بصورة أكبر، مما يؤدي إلى الشعور بمزيد من الألم.ولإنشاء بيئة نوم مريحة دون الحاجة إلى المروحة الكهربائية، نصح الخبير بوضع غطاء الوسادة أو زجاجة الماء الساخن في الفريزر قبل وقت النوم، أو وضع معصميك تحت الماء البارد عند تنظيف أسنانك أو قبل النوم مباشرة لبضع دقائق، لأن هذه لحيلة تُساعد على تبريد الجسم بسرعة.