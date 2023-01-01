لهذا السبب | جوميز يرفض عودة الونش لتدريبات الزمالك

رفض البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاستعجال في عودة محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، للتدريبات الجماعية.
وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه على فيسبوك "جوزيه جوميز يرفض الاستعجال في الدفع بـ محمود حمدي الونش في المباريات بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي".
وكان المدافع الدولي محمود حمدي الونش، تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال تدريبات الفريق، وسافر إلى ألمانيا لإجراء العملية الجراحية، وحاليا يؤدي المرحلة الثانية من التأهيل.
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