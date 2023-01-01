لهذا السبب | جوميز يرفض عودة الونش لتدريبات الزمالك

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صورة الخبر: الونش
الونش

رفض البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاستعجال في عودة محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، للتدريبات الجماعية.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه على فيسبوك "جوزيه جوميز يرفض الاستعجال في الدفع بـ محمود حمدي الونش في المباريات بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي".

وكان المدافع الدولي محمود حمدي الونش، تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال تدريبات الفريق، وسافر إلى ألمانيا لإجراء العملية الجراحية، وحاليا يؤدي المرحلة الثانية من التأهيل.

الزمالك يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى الدوري

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 14 يونيو الجاري، في اللقاء المؤجل من الجولة 11 لمسابقة دوري NiLe .

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري NiLe، برصيد 28 نقطة، بعد خوض 17 مباراة.

المصدر: elbalad

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