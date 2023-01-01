لهذا السبب اتجه موزعين وتجار لخفض أسعار سياره سيتروين C4



سيتروين C4 سيتروين C4

شهدت الفترة الماضية تقديم بعض تجار وموزعي السيارات في مصر تخفيضات سعرية على موديل 2024 من سيارة سيتروين C4 التي تنتمي لفئة سيارات SUV وكروس أوفر كوبيه، وذلك لتحريك عجلة البيع والتخلص من الكميات المتاحة لديهم من هذه السيارة، حيث بلغت هذه التخفيضات 65 ألف جنيه على بعض فئات هذا الموديل.



جدير بالذكر أن الوكيل قدم أحدث أسعار لهذا الموديل من السيارة كالتالي:



- فئة أولى Feel بسعر 1 مليون و415 ألف جنيه.

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- فئة أولى Feel بفرش أزرق (غير متاحة).- فئة ثانية Shine بسعر 1 مليون و600 ألف جنيه.- فئة ثانية Shine بفرش أحمر (غير متاحة).وتشمل أهم التجهيزات المتاحة بهذه السيارة الآتي:- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام الكتروني لثبات السيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.- مثبت سرعة.- فتحة سقف.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- سبويلر خلفي.- سنسور خلفي.- مرايات جانبية كهربائية.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 17 بوصة.جدير بالذكر أن هذه الفئات المتاحة محليا من السيارة تشترك في نفس المحرك، وهو محرك 3 اسطوانات بسعة 1200 سي سي وبقوة 155 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).