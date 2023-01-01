لن تقلق عليهم بعد اليوم.. YouTube تطلق أدوات جديدة لتعزيز الرقابة الأبوية على المراهقين

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يعاني الآباء والأمهات في جميع أنحاء العالم من صعوبة مراقبة ما يشاهده أطفالهم على الإنترنت، لكن، في خطوة هامة ليوتيوب أطلقت مجموعة من الأدوات الجديدة بهدف مساعدة الآباء لحماية أطفالهم من المحتوى غير المناسب.

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هذه الأدوات تتيح للأهل متابعة نشاط أبنائهم على المنصة بشكل أكثر دقة، وتوفر لهم الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ما يشاهده أطفالهم.تحديث يوتيوب الجديد Family Centerأعلنت منصة "يوتيوب" عن إطلاق مجموعة من الأدوات والوسائل الجديدة التي تهدف إلى تعزيز إشراف الآباء على استخدام أبنائهم المراهقين للمنصة، مع الحفاظ على توازن بين الرقابة والخصوصية الشخصية. هذا التحديث الجديد يأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان صحة وسلامة المراهقين النفسية أثناء استخدامهم للإنترنت.أدوات إشراف جديدةالتحديث الجديد يتضمن تجربة إشرافية تسمح للأهل والمراهقين بربط حساباتهم على "يوتيوب" للحصول على بيانات وإشعارات مشتركة تتعلق بنشاط المراهقين على المنصة، ويتم ذلك من خلال "مركز العائلة Family Center" الجديد، الذي يوفر للأهل متابعة نشاط أبنائهم على القنوات، بما في ذلك عدد الفيديوهات المرفوعة، أرقام المشتركين في القنوات، أعداد التعليقات، وسجل المشاهدة.جارث جراهام، مدير قطاع الصحة العامة والرعاية الصحية في "يوتيوب"، أكد في تصريحاته أن عملية الربط بين حسابات الأهل والمراهقين تتطلب موافقة الطرفين، مما يحافظ على خصوصية واستقلالية المراهقين، وفي الوقت ذاته يمنح الأهل القدرة على الإشراف على استخدامهم للمنصة. سيقوم "مركز العائلة" أيضاً بإرسال إشعارات بالبريد الإلكتروني تتعلق بالأحداث المهمة مثل تحميل فيديو جديد أو بدء بث مباشر، مما يوفر فرصة للأهل لتقديم النصائح حول إنشاء محتوى مسؤول.مواجهة المحتوى غير المناسبتضمن الأدوات الجديدة أيضاً تحسينات في كيفية تصفية المحتوى الذي قد يؤثر سلباً على الصحة النفسية للمراهقين. "يوتيوب" ستعتمد على تقنيات تعليم الآلة لتحليل واكتشاف الفيديوهات التي قد يكون لها تأثير ضار إذا تعرض لها المراهقون بشكل متكرر، مثل تلك التي تعرض معايير للجمال أو سلوكيات عدوانية.كما ستواصل المنصة تطبيق إرشاداتها المجتمعية لإزالة المحتوى غير المناسب ومنع القُصّر من مشاهدة الفيديوهات التي تنتهك سياساتها.سياسات الإعلانات وتوصيات المحتوىأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك محاولات لتجاوز سياسات "يوتيوب" الخاصة بالإعلانات للمراهقين. في هذا الصدد، أكد جراهام أن المنصة تمنع توجيه الإعلانات للمستخدمين دون سن 18، وأن جوجل تتخذ خطوات إضافية لضمان عدم تجاوز هذه السياسات.نصح جراهام أولياء الأمور باستخدام خدمة "يوتيوب كيدز" للحصول على تجربة مشاهدة آمنة ومناسبة لأعمار الأطفال، بدلاً من استخدام المنصة العامة لـ"يوتيوب". كما أشار إلى أن إعدادات الأبوية على حسابات جوجل يمكن أن تساعد في تخصيص تجربة المشاهدة للمراهقين والأطفال، ولكن "يوتيوب كيدز" تظل الخيار الأفضل لتوفير تجربة آمنة وصديقة للأطفال.بهذه الخطوات، تهدف "يوتيوب" إلى تعزيز بيئة آمنة وصحية للمراهقين، مع الحفاظ على خصوصيتهم واستقلاليتهم أثناء استخدام المنصة.