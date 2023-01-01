لن تصدق .. اعرف سعر هذا الهاتف الرائد من Samsung

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أعلنت شركة كافيار، المعروفة بتصميماتها الفاخرة المخصصة، عن إطلاق نسخ مخصصة من هاتف سامسونج جالاكسي Z Flip6.

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تأتي هذه النسخ ضمن مجموعة جديدة تحمل اسم "الأناقة" مستوحاة من أسلوب "تنيس-كور" وتحتفل ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة.تتضمن مجموعة "الأناقة" نسختين مخصصتين من سامسونج جالاكسي Z Flip6 - إيميرالد وسافير. تتزين نسخة إيميرالد بغطاء من جلد شيفر الأخضر، مع إدخالات معززة من سبيكة مغطاة بمجوهرات من الذهب الوردي عيار 24 قيراطًا، بالإضافة إلى 16 كريستالة من سواروفسكي. أما نسخة سافير، فتأتي بغطاء من جلد شيفر الأزرق وإدخالات معززة من الفضة عيار 22 قيراطًا، وتحتوي أيضًا على 16 كريستالة من سواروفسكي.تتوفر نسخة إيميرالد بسعات 256GB و512GB بأسعار 8,770 دولارًا و9,130 دولارًا على التوالي، بينما تتوفر نسخة سافير بسعات 256GB و512GB بأسعار 9,770 دولارًا و10,130 دولارًا على التوالي.تنتج كافيار 99 وحدة من كل نموذج، ويمكن للراغبين في شراء هذه النسخ زيارة موقع كافيار الإلكتروني.لمن يرغب في معرفة المزيد عن الطراز القياسي من سامسونج جالاكسي Z Flip6، يمكنه قراءة مراجعتنا التفصيلية أو مشاهدة الفيديو المرفق أدناه.