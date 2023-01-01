لن تصدقها.. 3 طرق فعّالة للتخفيف من حدة الحر بالمنازل

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تخفيف من حدة الحر بالمنازل


مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال فصل الصيف، ترتفع أيضا درجات الحرارة في المنازل، لذلك يلجأ العديد من الأشخاص لحلول سريعة وبسيطة تساعد على ترطيب المنزل وتقليل حرارته بشكل فعال وغير مكلف.

ولذلك نقدم لكم بعض الطرق والحلول السريعة التي تساعدك في التخلص من حرارة الصيف بالمنزل.

1- المناظر الطبيعية

يمكن استخدام الأشجار والكروم والشجيرات لتظليل منزلك وتقليل فواتير الطاقة، يمكن أيضًا زراعة الأشجار أو الشجيرات لتظليل المنزل وحجب أشعة الشمس والحرارة المباشرة عنه بشكل كبير.

2- الستائر المعتمة

الستائر المصنوعة من الأقمشة ذات الألوان الفاتحة تعكس الكثير من أشعة الشمس وتساعد على تقليل اكتساب الحرارة، كلما كانت الستارة أكثر إحكامًا على الحائط، كلما كان ذلك أفضل لتقليل اكتساب الحرارة.

تعتبر الستائر ذات الطبقتين أكثر فعالية للتبريد في الصيف والتدفئة في الشتاء.
3- إغلاق إمداد الغاز بالمدفأة والسخانات
يولد الضوء التجريبي كمية كبيرة من الحرارة، ويجب أن ينطفئ خلال الأشهر الدافئة، وإعادة فتحه في الخريف والشتاء.

4- المروحة

يمكن تعزيز كفاءتها في تبريد الغرف من خلال وضع زجاجات مياه مجمدة أمامها مباشرة، أو وضع منشفة مبللة بالماء المثلج فوق إطارها لتنشر الهواء البارد.

المصدر: elbalad

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