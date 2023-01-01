لنش بوكس صحي وسريع: أفكار مبتكرة لإعداد وجبات مدرسية متوازنة



لنش بوكس لنش بوكس

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، ومع متطلبات الأطفال قد يكون تحضير لانش بوكس للمدرسة مهمة محيرة للعديد من الأمهات خلال موسم الدراسة، فمن ناحية، يرغب الأطفال في تناول شيء مختلف كل يوم، ومن ناحية أخرى، من الصعب إيجاد التوازن بين إعطائهم ما يحبونه والعناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجون إليها.

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لمساعدتك في تحديد ما يجب إضافته إلى لانش بوكس أطفالك، قمنا بإعداد دليل للعناصر الغذائية والأطعمة الأساسية التي تدعم نمو الأطفال وتطورهم وتزودهم بالطاقة طوال أيام الدراسة المزدحمة.عناصر يجب توفرها في اللانش بوكس1. الخبز:الخبز مصدر صحي للألياف والكربوهيدرات ومجموعة واسعة من المعادن والفيتامينات.بالنسبة لوجبة غداء أطفالك، اختر الخبز الطري أو الخبز المحمص، يمكنك أيضًا اختيار الخبز المحمص متعدد الحبوب أو الخبز الخالي من الجلوتين للحصول على محتوى أعلى من الألياف وهضم أسهل.2. أضف البروتين:البروتين عنصرًا أساسيًا في نمو طفلك، ويحتوي على عناصر غذائية أساسية مثل الحديد ، وأوميجا 3 ، والزنك ، وفيتامين د . تعد اللحوم والبيض والأسماك والفاصوليا مصادر ممتازة للبروتينات التي يمكنك تضمينها في وجبات غداء أطفالك، يعد التوفو والحمص وفول الصويا مصادر بديلة جيدة للبروتين للأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.3. ترطيب الجسم:الترطيب مهم جدًا لكل من الأطفال والبالغين، يمكن أن يؤدي نقص تناول الماء الكافي إلى الجفاف والتعب وتشنجات العضلات والصداع.غذِّ أطفالك بالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخيار (95%) والخس (96%) والبرتقال (88%) والفراولة (91%) للحفاظ على ترطيبهم طوال اليوم4. منتجات الألبان :منتجات الألبان غنية بالكالسيوم والبروتين والفيتامينات أ، د، ب12 التي تعزز نمو العظام بشكل صحي، إذا كان أطفالك يكرهون شرب الحليب كل يوم، فإن إضافة زجاجة من حليب الشوكولاتة أو علبة زبادي بالفواكه إلى لانش بوكس الخاص بهم هي طريقة رائعة لدمج الكالسيوم في نظامهم الغذائي اليومي.نوصي بإضافة منتج ألبان واحد فقط إلى صندوق غداء طفلك لتجنب حدوث الانتفاخ أو عسر الهضم، بالنسبة للأطفال الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، فإن حليب اللوز وفول الصويا وجوز الهند هي مصادر رائعة لفيتامينات هـ ود وأحماض أوميجا 3 الدهنية.5. زودهم بالفيتامينات:يتطلب إعداد وجبة غداء صحية لأطفالك معرفة الفيتامينات الأساسية التي يحتاجونها يوميًا وإضافة الأطعمة التي تحتوي عليها، يعزز فيتامين أ مناعة أقوى ورؤية صحية وأنسجة ويمكن العثور عليه في الخضروات الصفراء/البرتقالية مثل الجزر والقرع والبطاطا الحلوة والفلفل.يعد الحديد ضروريًا لتكوين خلايا الدم الحمراء وبناء العضلات ويمكن العثور عليه في التفاح والرمان والسبانخ والخوخ، توفر عائلة فيتامين ب (ب2، ب3، ب6، ب12) الدورة الدموية الصحية، والتمثيل الغذائي الأقوى، والجهاز العصبي.يمكن العثور على مصادر جيدة لفيتامين ب في الخضروات الورقية والكيوي والطماطم والحمضيات، يعد البوتاسيوم معدنًا مهمًا ينقل العناصر الغذائية إلى خلايا الدم ويساعد في تنظيم توازن السوائل في الجسم.