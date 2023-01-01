لمربي الكلاب.. نباتات يجب أن تبقي كلبك بعيدًا عنها

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بدخول فصل الصيف، يتجه الكثير منا إلى تجديد مساحاتنا الخارجية وقضاء المزيد من الوقت في حدائقنا.



من المهم على الأسر التي لديها كلب، توخي الحذر بشأن النباتات التي يتم إدخلها إلى الحديقة، إذ يمكن لبعض نباتات الحديقة الشائعة أن تسبب ضررًا جسيمًا لأصدقائك ذوي الفراء، وفيما يلي نصائح مهمة لأصحاب الكلاب بشأن النباتات التي يجب تجنبها، وفقا «لإكسبريس».



1-مصابيح النرجس البري

على الرغم من أنها مفضلة في فصل الربيع، إلا أنها تحتوي على مواد سامة يمكن أن تسبب القيء الشديد والإسهال وحتى مشاكل في القلب لدى الكلاب.

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2-زهور الجريسيمكن أن تسبب زهور الجريس الزرقاء الجميلة الشائعة في الحدائق أعراضًا مثل القيء والإسهال وعدم الراحة في البطن إذا ابتلعتها الكلاب.3-الطقسوسالطقسوس سام للغاية، وجميع أجزاء نبات الطقسوس، يمكن أن تكون قاتلة للكلاب إذا تم استهلاكها.4-اللبلابيمكن أن يؤدي اللبلاب إلى سيلان اللعاب والقيء والإسهال وآلام البطن في الكلاب، بينما يمكن أن يسبب الدلفينيوم، المعروف أيضًا باسم لاركسبور، تأثيرات عصبية عضلية مثل التصلب والضعف والارتعاش.5-قفازات الثعلبنحتوي قفازات الثعلب، المعروفة بأزهارها الطويلة والجميلة، على مادة الديجيتال، والتي يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة في القلب لدى الكلاب.6-الأزاليةيمكن أن يؤدي ابتلاع الأزالية إلى القيء والإسهال وسيلان اللعاب، وفي الحالات الشديدة، إلى الغيبوبة أو الموت.