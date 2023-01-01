لمربي الكلاب.. نباتات يجب أن تبقي كلبك بعيدًا عنها

آخر الأخباراخبار منوعة › لمربي الكلاب.. نباتات يجب أن تبقي كلبك بعيدًا عنها

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدخول فصل الصيف، يتجه الكثير منا إلى تجديد مساحاتنا الخارجية وقضاء المزيد من الوقت في حدائقنا.

من المهم على الأسر التي لديها كلب، توخي الحذر بشأن النباتات التي يتم إدخلها إلى الحديقة، إذ يمكن لبعض نباتات الحديقة الشائعة أن تسبب ضررًا جسيمًا لأصدقائك ذوي الفراء، وفيما يلي نصائح مهمة لأصحاب الكلاب بشأن النباتات التي يجب تجنبها، وفقا «لإكسبريس».

1-مصابيح النرجس البري
على الرغم من أنها مفضلة في فصل الربيع، إلا أنها تحتوي على مواد سامة يمكن أن تسبب القيء الشديد والإسهال وحتى مشاكل في القلب لدى الكلاب.



2-زهور الجريس
يمكن أن تسبب زهور الجريس الزرقاء الجميلة الشائعة في الحدائق أعراضًا مثل القيء والإسهال وعدم الراحة في البطن إذا ابتلعتها الكلاب.



3-الطقسوس
الطقسوس سام للغاية، وجميع أجزاء نبات الطقسوس، يمكن أن تكون قاتلة للكلاب إذا تم استهلاكها.


4-اللبلاب
يمكن أن يؤدي اللبلاب إلى سيلان اللعاب والقيء والإسهال وآلام البطن في الكلاب، بينما يمكن أن يسبب الدلفينيوم، المعروف أيضًا باسم لاركسبور، تأثيرات عصبية عضلية مثل التصلب والضعف والارتعاش.



5-قفازات الثعلب
نحتوي قفازات الثعلب، المعروفة بأزهارها الطويلة والجميلة، على مادة الديجيتال، والتي يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة في القلب لدى الكلاب.



6-الأزالية
يمكن أن يؤدي ابتلاع الأزالية إلى القيء والإسهال وسيلان اللعاب، وفي الحالات الشديدة، إلى الغيبوبة أو الموت.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لمربي الكلاب.. نباتات يجب أن تبقي كلبك بعيدًا عنها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12779

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم