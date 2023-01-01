لمحبي الطيور.. طرق سهله لمساعدتها في التغلب على الطقس الحار «سيب مياه على الشباك»

تعاني جميع الكائنات الحية من ارتفاع درجات الحرارة حول العالم، ويبحث محبو الحيوانات عن طرق لتخفيف آثار الطقس الحار عليها، سواء كانت في المنازل أو الشوارع، ويغفل الكثير عن مساعدة الطيور، التي تكون في أشد الحاجة للمساعدة أيضاً، ما أبرز الطرق التي يمكن اتباعها لتخفيف الطقس الحار على الطيور.
توفير المياه
الاعتناء بالطيور ومساعدتهم في أثناء الطقس الحار، يحميهم من مخاطر صحية خطيرة، قد تتسبب في مشكلات بيئية، وحسبما ذكر في موقع «national wildlife foundation»، قد تعاني الطيور من الجفاف، أو الإصابة بضربة الشمس، ومن الوارد نفوقها بسبب الطقس الحار، ولكن يمكن مساعدتها عن طريق توفير المياه لها، وضع إناء واحد على النوافذ أو الشبابيك، يساعدها في التغلب على الطقس الحار.
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