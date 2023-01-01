لماذا يرتفع سهم Intel اليوم

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يحقق سهم إنتل ( 2.19%) مكاسب يوم الجمعة. ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 2.9% اعتبارًا من ظهر اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات من S&P Global Market Intelligence. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1%.

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يرتفع سهم إنتل بفضل تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي تشير إلى أن السلطة المصرفية المركزية ستخفض أسعار الفائدة قريبًا. بالإضافة إلى كونها محفزًا صعوديًا لسوق الأسهم بشكل عام، فإن تخفيضات أسعار الفائدة من شأنها أن تساعد في تحسين الصحة المالية لشركة أشباه الموصلات وتساعد في دعم خطط التحول الخاصة بها.من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبلقال باول هذا الصباح إن "الوقت قد حان" لكي يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. مع وجود علامات تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي يواجه بعض الضغوط وأن التضخم يقترب من هدف البنك السنوي البالغ 2%، يبدو أن المسرح مهيأ للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.إن أسعار الفائدة المنخفضة تحفز الشركات عادة على الإنفاق على النمو لأن اقتراض المال يصبح أرخص، كما تنخفض الفوائد النسبية المترتبة على مجرد إيداع الأموال في السندات أو غيرها من الاستثمارات منخفضة المخاطر. وتوجد ديناميكية مماثلة في سوق الأسهم، حيث تجعل أسعار الفائدة المنخفضة المستثمرين أقل نفورا من المخاطرة وأكثر تفاؤلا بالشركات التي تعتمد تقييماتها على النمو.قد تكون أسعار الفائدة المنخفضة مفيدة بشكل خاص لشركة إنتلإن إنتل في المراحل الأولى من جهود إعادة الهيكلة الضخمة. بالإضافة إلى تسريح ما يقرب من 15% من قوتها العاملة العالمية كجزء من مبادرات خفض التكاليف الدرامية، تحتاج الشركة أيضًا إلى الاستثمار بكثافة لبناء أعمال تصنيع الرقائق وتمويل الأبحاث الخاصة بالرقائق الجديدة التي يمكن أن تساعدها في المنافسة ضد المنافسين، بما في ذلك إنفيديا، وأدفانسد مايكرو ديفايسز، وأرم هولدينجز. إنه توازن صعب تحقيقه - وهو ما يزداد صعوبة بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية.تحمل Intel حاليًا ما يقرب من 53 مليار دولار من الديون في دفاترها. مع خفض أسعار الفائدة، قد تتمكن الشركة من إعادة تمويل بعض ديونها وخفض إجمالي نفقات الفائدة. كانت أرباح الشركة بالفعل تحت الضغط مؤخرًا، ومن المرجح أن يساعد أي تخفيف على هذه الجبهة في تخفيف المشاعر الهبوطية الشديدة المحيطة بالسهم حاليًا.بدلاً من ذلك، فإن أسعار الفائدة المنخفضة من شأنها أن تجعل من الأرخص لشركة إنتل اقتراض الأموال لتمويل رهاناتها على النمو. إن بناء مكانتها كمزود لخدمات تصنيع الرقائق لمصممي الطرف الثالث سيكون مكلفًا للغاية. كما أن تحسين مكانتها في أسواق وحدات المعالجة المركزية الأساسية (CPU) وتحقيق الانتصارات في سوق مراكز البيانات لن يكون رخيصًا أيضًا. لقد أثبتت إنتل الكثير من خلال مبادرات العودة، ومن شأن انخفاض الأسعار على الأقل أن يجعل تحولها أقل صعوبة.