لماذا نشعر بالنعاس و الدوخة بعد الأكل؟ اكتشف الأسباب الشائعة

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هل شعرت يومًا ب الدوخة أو النعاس بعد تناول وجبة؟ هذه الظاهرة قد تكون شائعة أكثر مما تظن، وهناك العديد من الأسباب المحتملة التي تفسرها.

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أهم الأسباب التي قد تجعلك تشعر بالدوخة والنعاس بعد الأكل:انخفاض سكر الدمغالبًا ما يرتبط انخفاض مستوى السكر في الدم بالشعور بالدوخة، خاصة قبل تناول الطعام، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن يحدث هذا الشعور بعد الأكل، خصوصًا بعد ساعتين إلى أربع ساعات من تناول الوجبة، ويحدث ذلك بسبب إفراز البنكرياس كميات كبيرة من الأنسولين بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى استهلاك سريع للغلوكوز الموجود في الدم.مرض السكريالأشخاص المصابون بالسكري أو الذين يعانون من نقص في الإنزيمات الهاضمة قد يواجهون صعوبة في امتصاص الغلوكوز بعد تناول الطعام، وكذلك، الذين أجروا جراحة في المعدة قد يعانون من هذه المشكلة.انخفاض ضغط الدمبعض الأشخاص يعانون من انخفاض ضغط الدم مباشرة بعد تناول الطعام، خاصة المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو لديهم تاريخ وراثي.أسباب أخرىتناول أدوية لعلاج السكري.نوعية الطعام التي تحتوي على نسب عالية من الدهون أو الكربوهيدرات.ضعف الدورة الدموية.أسباب النعاس بعد الأكلعملية الهضم تستهلك طاقة من الجسم، مما قد يؤدي للشعور بالنعاس.تناول وجبات غنية بالدهون والكربوهيدرات يزيد من احتمالية الشعور بالتعب.ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، وهو ما يحدث غالبًا لدى مرضى السكري غير المشخصين.زوال تأثير الكافيين الذي يتم تناوله صباحًا.إذًا، الشعور بالدوخة أو النعاس بعد الأكل ليس بالأمر الغريب، وهو ناتج عن تفاعل الجسم مع الغذاء وكيفية استجابة مستويات السكر والضغط والطاقة.