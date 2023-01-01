لماذا تراودنا الأفكار المميزة والإبداعية خلال الاستحمام؟

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تراود الملايين من حول العالم أكثر الأفكار جاذبية وابتكارًا خلال وقت الاستحمام، الأمر الذي شغل علماء النفس الذين حاولوا إيجاد تفسير منطقي لذلك.

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وبحسب مجلة "تابم"، فإن النشاط المعتدل الممتع مثل الاستحمام يوفر البيئة المثالية للتفكير وإيجاد الأفكار الإبداعية أما إذا قمت بأنشطة مملة للغاية ـ مثل الجلوس على كرسي والتحديق في مسافة متوسطة ـ فسوف تفقد قدرتك على الإبداع.وصرح زاكاري إيرفينج، الأستاذ المساعد للفلسفة والعلوم المعرفية في جامعة فيرجينيا: "عندما نشعر بالملل الشديد، نبحث عن التحفيز لذا فإننا نمنع عقولنا من الإبحار في عالم الأفكارالواسع".قوة الدشإن التوازن الصحيح بين التفكير والانفصال عن الواقع يتزايد في الحمام، إذ يعتقد جون كونيوس، أستاذ علم النفس في جامعة دريكسل والمؤلف المشارك لكتاب " عامل يوريكا: البصيرة الإبداعية، والدماغ" ، أنه يعرف السبب، ففي الحمام، ننشغل بمهمة ما كتنظيف الجسم، وغسل الشعر، والحلاقة، في تسلسل مألوف وهادف ـ ولكننا أيضاً معزولون عن العالم.وأشار كونيوس إلى أن درجة حرارة الماء تساوي تقريباً درجة حرارة الجسم، لذا فلا توجد مشتتات تسحبك من الانغماس الحرفي في التجربة، فالأفكار التي تدور في رأسك وتشتت ذهنك هي جزء مما يسميه كونيوس "غمضة الدماغ".وفي بحث نشر عام 2004 في مجلة PLoS Biology ، درس كونيوس وزملاؤه أدمغة الناس باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي وتخطيط كهربية الدماغ، بينما كان الناس يعملون على نوع من الألغاز المعروفة باسم اختبار الارتباط عن بعد، حيث يُعطى المشاركون 3 كلمات وعليهم التوصل إلى كلمة رابعة تربط بينها جميعًا.وطلب كونيوس من المشاركين حل المشكلات ثم الضغط على زر يشير إلى ما إذا كانوا قد توصلوا إلى الإجابة من خلال التحليل أو البصيرة. وفي حالة البصيرة، أظهرت مسوحات الدماغ أنه في الثانية التي سبقت التوصل إلى الإجابة، كانت هناك موجة من موجات ألفا في القشرة القذالية اليمنى، التي تعالج الرؤية، إذ تعمل موجات ألفا على قمع نشاط الدماغ، ولكن عندما تحدث في القشرة القذالية، فهي شيء جيد للغاية.وبحسب كونيوس، فإن الاستحمام يؤدي إلى حدوث هذا النوع من الرمش الدماغي بطريقة مفتوحة نوعًا ما - لكن الاستحمام ليس بأي حال من الأحوال الطريقة الوحيدة أو حتى الأفضل لتحقيق ذلك، ويرى كونيوس: "قد يكون لدى كل شخص روتين يناسبه، سواء كان ذلك المشي أو البستنة أو أي شيء آخر على ن يكون نشاط منخفض المتطبات".