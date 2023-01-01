لماذا تتورم قدميك؟ أسباب شائعة وحالات تستدعي القلق



تورم القدمين تورم القدمين

يبحث الكثيرون عن أسباب تورم القدمين، وهي من المشاكل الصحية الشائعة خصوصا بين كبار السن، إذ تتراكم السوائل والتي يطلق عليها الوذمة في الساقين وتبدو بشكل واضح جدا، وعلى الرغم من كون هذا التورم غير مؤلم إلا إنه مزعج، وإذا ما رافقته بعض الأعراض سيكون حينها تورما خطيرا، ومن هذا المنطلق يوضح لكم القاهرة 24 أسباب تورم القدمين، وماذا يشير تورم قدم واحدة؟

قد يعجبك أيضا...

أسباب تورم القدمينتندرج أهم أسباب تورم القدمين في تراكم السوائل داخل هذه المناطق ما يطلق عليه طبيا الوذمة، وتنشأ هذه الحالة لأسباب مختلفة قد يكون بعضها طبيعيا ويختفي من تلقاء نفسه في غضون أيام قليلة، وقد يكون بعضها الآخر خطير ويستدعي استشارة الطبيب على الفور، ومن أكثر أسباب تورم القدمين شيوعا وفقا لموقع WebMD ما يلي:الوقوف أو الجلوس في نفس الوضع لفترة طويلة.تناول الكثير من الطعام المالح.الوزن الزائد.الحمل.التواء الكاحل.تناول بعض الأدوية.تورم القدمينأسباب تورم القدمين عند النساء وعلاجهاقد تكون مضاعفات الحمل، ضمن أسباب تورم القدمين عن النساء، حيث ظهور بعض التورم في الكاحلين والقدمين، ولكن ظهور التورم بشكل مفاجئ أو مفرط يعد حالة خطيرة وإشارة إلى الإصابة بـ تسمم الحمل نتيجة ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول بعد الأسبوع العشرين من الحمل، وفي هذه الحالة سيكون تورم القدمين عند النساء مصحوبا ببعض العلامات التي ينبغي حينها التوجه إلى الطبيب فورا:تورم شديد في القدمين.آلام في البطن.الصداع الشديد.التبول غير المتكرر.الغثيان مع أو بدون قيء.تغيرات في الرؤية.وقد يرجع أسباب تورم القدمين عند النساء الحوامل إلى ما يلي أيضا:امتلاء الجسم بالماء ما يؤدي لتراكمه أسفل الجسم وصوصا في فصل الصيف.الوقوف كثيرا ما يؤدي إلى الضغط على الساقين والقدمين.ضغط الرحم المتنامي مما يسبب زيادة تدفق الدم في الساقين.زيادة الوزن عند الحوامل والذي يشكل عبئا على الجسم، ويزيد من فرص الإصابة بـ تورم القدمين.تورم القدمين عند النساءعلاج تورم القدمين عند النساءيعتمد علا تورم القدمين عند النساء أو الرجال أيضا على إجراء بعض الفحوصات التي توضح أسباب تورم القدمين أولا ومن ثم وصف العلاج الدوائي المناسب، حيث يوصي الطبيب المختص بإجراء تحليل البول، وفحص وظائف الكبد، وقياس ضغط الدم، وفحص وظائف الكلى، ولتخفيف تورم القدمين سينصح الطبيب بما يلي:عدم الوقوف كثيرا والتخفيف من المشي لمسافات طويلة.تناول أطعمة صحية مثل الخضروات والفواكه الطبيعية.التقليل من تناول الأملاح حتى لا تتسبب في احتباس السوائل.رفع القدمين على الكرسي أو الوسائد.ارتداء أحذية واسعة ومريحة بكعب منخفض ونعل ناعم.غسل القدمين بانتظام وتجفيفها وترطيبهما لتجنب العدوى.أسباب تورم القدمين عند الرجالوبخلاف أسباب تورم القدمين المذكورة في الأعلى، هناك أسباب أخرى قد تكون أكثر خطورة وتستدعي الانتباه جيدا للأعراض المصاحبة لها، وهو ما نوضحه وفقا لتقرير WebMD كالتالي:الوذمة اللمفيةتشير الوذمة اللمفية إلى تجمع للسوائل اللمفاوية في الأنسجة والتي قد تتطور بسبب غياب الأوعية اللمفاوية أو وجود مشاكل بها أو بعد إزالة العقد اللمفاوية، وهو سبب شائع من أسباب تورم القدمين بعد العلاج الإشعاعي أو إزالة العقد اللمفاوية لدى مرضى السرطان.القصور الوريديقد يكون تورم القدمين أحد الأعراض المبكرة للقصور الوريدي، وهي حالة لا يتحرك فيها الدم بشكل كافٍ عبر الأوردة من الساقين والقدمين إلى القلب، حيث تحافظ الأوردة على تدفق الدم إلى الأعلى من خلال صمامات أحادية الاتجاه، ولكن عندما تتلف هذه الصمامات أو تضعف، يتسرب الدم إلى أسفل الأوعية ويظل السائل محتجزًا في الأنسجة الرخوة أسفل الساقين، وخاصة الكاحلين والقدمين.العدوىربما يشير تورم القدمين أيضا إلى وجود عدوى وخصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من اعتلال الأعصاب السكري أو مشاكل الأعصاب الأخرى في القدمين، ولذلك ينبغي على مرضى السكري، فحص القدمين يوميًا بحثًا عن بثور وقروح، لأن تلف الأعصاب يمكن أن يضعف الإحساس بالألم ويمكن أن تتطور مشاكل القدم بسرعة.الجلطة الدمويةجلطات الدم التي تتكون في أوردة الساقين يمكن أن توقف تدفق الدم من الساقين إلى القلب وتسبب تورم الكاحلين والقدمين، كما يمكن أن تكون جلطات الدم سطحية أي تحدث في الأوردة أسفل الجلد مباشرة، أو عميقة وهي حالة تُعرف باسم تجلط الأوردة العميقة، وهي جلطات دموية مهددة للحياة إذا انفصلت وانتقلت إلى القلب والرئتين.أمراض القلب أو الكبد أو الكلىومن أسباب تورم القدمين الخطيرة، وجود مشاكل مثل أمراض القلب أو الكبد أو الكلى، حيث يمكن أن يكون تورم الكاحلين في المساء علامة على احتباس الملح والماء بسبب قصور القلب أو بسبب مرض الكلى أيضًا، كما يمكن أن يؤثر مرض الكبد على إنتاج الكبد لبروتين يسمى الألبومين، والذي يمنع الدم من التسرب من الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطةوتتسبب الجاذبية في تراكم السوائل بشكل أكبر في القدمين والكاحلين، كما تتراكم السوائل أيضًا في حال مرض الكبد، في البطن والصدر، ويعتبر تورم القدمين خطيرا، إذا ما رافقه ذلك التعب وفقدان الشهية وزيادة الوزن، والشعور بضيق في التنفس أو ألم في الصدر أو ضغط أو ضيق، وهي علامات يجب الانتباه لها جيدا.