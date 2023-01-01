لماذا تتورم اليدين والأصابع؟.. إليك الأسباب والعوامل المُسببة



تورم اليدين والأصابع تورم اليدين والأصابع

وفقا لتقرير نشر في موقع hingehealth فإن تورم الأصابع خاصة أصابع اليد، يعد مشكلة حقيقية نتيجة الكثير من العوامل والأسباب.



وأوضح التقرير أن من يعانى من تورم يديه وأصابعه بشكل خاص، يجد صعوبة في القيام بمهامه اليومة، والإمساك بالأشياء والتقاطها، ويعد التعرض لحرارة عالية مثل غسيل اليدين بمياه ساخنة، أو التعرض لنيران الطهى، كلها عوامل تعزز تورم اليدين وانتفاخهما .



تابع التقرير موضحا أن من أبرز الأسباب كذلك الاحتباس السريع لسوائل الجسم التي تسبب التورم والانتفاخ، مثل زيادة نسب الأملاح نتيجة تناول الطعام المالح، التعرض كذلك لالتواء الأصابع، أو الحمل فهو سبب في زيادة سوائل الجسم وتورم اليدين.

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فيما ذكر تقرير نشر في موقع هاند كير المعنى بأعصاب وجراحات اليد، أن أجزاء من الجسم مثل اليدين قد تتورم بسهولة، نتيجة التعرض لإصابات بالغة مباشرة، مثل الكدمات والاصابات وغيرها ، كذلك تعرضهما للالتهاب أو التهاب المفاصل أيا كان نوعه أو سببه، فضلا عن التورم الموضعى الذى يصيب البعض، وكذلك الأورام التي تصيب البعض في اليدين، ومن الأسباب التي تسبب تورم الأصابع أيضا صعوبة سريان الدم وتدفقه في اليدين والأًصابع وعدم سلامة الأعصاب لليدين والساعد والأًصابع.