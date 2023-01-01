لماذا تتورم اليدين والأصابع؟.. إليك الأسباب والعوامل المُسببة

وفقا لتقرير نشر في موقع hingehealth فإن تورم الأصابع خاصة أصابع اليد، يعد مشكلة حقيقية نتيجة الكثير من العوامل والأسباب.
وأوضح التقرير أن من يعانى من تورم يديه وأصابعه بشكل خاص، يجد صعوبة في القيام بمهامه اليومة، والإمساك بالأشياء والتقاطها، ويعد التعرض لحرارة عالية مثل غسيل اليدين بمياه ساخنة، أو التعرض لنيران الطهى، كلها عوامل تعزز تورم اليدين وانتفاخهما .
تابع التقرير موضحا أن من أبرز الأسباب كذلك الاحتباس السريع لسوائل الجسم التي تسبب التورم والانتفاخ، مثل زيادة نسب الأملاح نتيجة تناول الطعام المالح، التعرض كذلك لالتواء الأصابع، أو الحمل فهو سبب في زيادة سوائل الجسم وتورم اليدين.
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