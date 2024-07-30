للوقاية من لدغات البعوض تجنب ارتداء هذه الألوان

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البعوض .. مع ارتفاع درجات الحرارة، قد تغرينا فكرة الخروج والاستمتاع بالأجواء اللطيفة خارج المنزل، لكن سرعان ما تجد نفسك وقعت فريسة للدغات البعوض.

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وبحسب مجلة "ذا تايم"، يمكن أن تلعب رائحتك أو ألوان الملابس التي ترتديها، دورًا في زيادة تعرضك للدغات البعوض، وفقًا لما توصلت إليه الأبحاث الحديثة.قال جيفري ريفيل، أستاذ علم الأحياء بجامعة واشنطن والذي يدرس أنظمة الاستشعار لدى البعوض، في مقطع فيديو على موقع الجامعة على الإنترنت صدر في وقت سابق من هذا الشهر: "إذا كنت تعتقد أنك مغناطيس للبعوض، فمن المحتمل أن تكن أن السبب في هذا".ويعمل ريفيل مع فريق من الباحثين لمحاولة فهم أفضل لكيفية حصول البعوض على الغذاء، إذ يشرب البعوض الذكور رحيق الأزهار للحصول على السكر، بينما تشرب الإناث الدم كوسيلة للمساعدة في وضع البيض.وأضاف ريفيل في الفيديو: "البعوض بارع بشكل ملحوظ في محاولة تحديد مكان الشخص الذي يشرب دم، إنه مصاص دماء، وهو بارع للغاية في ما يفعله، فجميع حواسه تعمل في سبيل العثور على الفريسة المناسبة."واكتشف ريفيل وفريقه أن البعوض الإناث تجد البشر "من خلال تتبع مسار إشارات الرائحة"، مثل المواد الكيميائية التي يفرزها البشر من جلدهم وعرقهم، وغاز ثاني أكسيد الكربون الذي يخرجه البشر عندما يتنفسون، وفقًا لموقع الجامعة على الإنترنت.وقال ريفيل في الفيديو إن البعوض ينجذب أيضًا إلى ألوان معينة، فهو يحب اللونين الأحمر والأسود، وأضاف ريفيل أن البعوض يميل إلى تجنب اللونين الأبيض والأخضر."لسوء الحظ، يمكنهم التعلم. إذا كنت جذابًا للغاية وقاموا بعضك وشرب دمك، فسوف يعودون إليك لأنهم تعرفوا عليك وأصبحت أنت فريستهم المفضلة الجديدة"، كما قال ريفيل في الفيديو، إذ أضاف: "الخبر السار هو أنهم يستطيعون تعلم تجنبك، لذلك إذا كنت تحاول ضربهم، فسوف يتعلمون ذلك وسيتجنبونك قليلاً".قالت ميليسا ليون نورينا، طالبة الدكتوراه في علم الأحياء بجامعة واشنطن، في مقطع الفيديو إن البعوض يمكنه اكتشاف ثلاثة أنواع مختلفة من مصادر السكر، أحد هذه المصادر هو الفاكهة، ويحاول الباحثون خلق الرائحة التي ينجذب إليها البعوض، إذا انجذب البعوض إلى هذا العطر، فيمكن للباحثين خلطه بسم يمكنه قتل الحشرات.أطلقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على البعوض لقب "الحيوان الأكثر فتكًا في العالم" لأن الحشرات يمكن أن تنشر الأمراض بين البشر، مثل الملاريا وحمى الضنك وفيروس غرب النيل وفيروس زيكا .ووجدت الأبحاث أن تغير المناخ أدى إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض . وفي الأسبوع الماضي، حذرت منطقة جنوب نيفادا الصحية السكان من أن المنطقة تشهد أعلى مستوى من نشاط البعوض في التاريخ المعروف، حيث ثبتت إصابة أكثر من 3000 بعوضة بفيروس غرب النيل.وقال ريفيل في الفيديو: "إن المعلومات التي نعمل على تطويرها واكتشافها في المختبر لها آثار حقيقية على العالم ويمكنها حقًا أن تساعد، كما أعتقد، العديد من الأشخاص في العديد من الأجزاء المختلفة من العالم".