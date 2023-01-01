للحصول على ابتسامة مميزة..وصفات طبيعية لتبييض الأسنان بخطوات بسيطة..

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ترغب كل امرأة فى الحصول على ابتسامة مشرقة بأسنان بيضاء خالية من الأصفرار حتى تزداد ثقتها بنفسها أكثر فأكثر، ولكن تتسبب بعض العوامل مثل مشروبات الكافيين في إصفرار الأسنان الأمر الذى يتسبب في شعور المرأة بالإحراج عند التحدث أو الضحك، ولعلاج هذه المشكلة يمكن اتباع وصفات طبيعية لتبييض الأسنان والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "medicalnewstoday".



وصفات طبيعية لتبييض الأسنان

وصفة الزيوت الطبيعية لتبييض الأسنان

تستخدم بعض الزيوت الطبيعية لتبييض الأسنان مثل زيت عباد الشمس وزيت السمسم وزيت جوز الهند، وذلك من خلال المضمضة ببعض الزيت لمدة تتراوح مابين 15 إلى 20 دقيقة، الأمر الذى يساعد على إزالة أنواع عديدة من البكتيريا من الفم المسببة للبلاك وتجعل الأسنان صفراء اللون.



وصفة قشور الموز لتبييض الأسنان

ينصح بتحضير قشر الموز أو البرتقال أو الليمون وفركه بلطف على الأسنان لمدة دقيقتين تقريبًا، ثم غسل الفم جيدًا وتنظيف الأسنان، حيث تحتوى قشور الفاكهة على حمض الستريك، الذي يساعد في تبييض الأسنان، ولكن لا يفضل أن يطبقه شخص يعانى من مشاكل الحساسية، فمن المحتمل أن تكون مينا أسنانه ضعيفة أو متآكلة.

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وصفة صودا الخبز لتبييض الأسنانيساعد صودا الخبز على تبييض الأسنان؛ كما يساعد بيروكسيد الهيدروجين على تبييض الأسنان بشكل طبيعي، و يساعد في القضاء على البكتيريا، ولهذا ينصح بتحضير ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين، وخلطهما معاً لعمل عجينة ووضعها على الأسنان وتنظيفها بها مع تطبيق هذه الوصفة بإنتظام للحصول على أسنان بيضاء.وصفة خل التفاح لتبييض الأسنانتساعد هذه الوصفة على تبييض الأسنان وذلك من خلال تحضير 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح و ملعقة صغيرة من الماء (اختياري)، ثم تخفيف خل التفاح بالماء مع المضمضة لبضع ثوان ثم غسل الفم، ولكن يفضل تطبيق هذه الوصفة بإعتدال لتجنب إتلاف مينا الأسنان.