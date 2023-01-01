للحصول على إطلال مبهجة ومميزة .. اعرفي لون ظلال العيون المناسب حسب لون بشرتك

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صورة الخبر: ظلال العيون
ظلال العيون

تشعر المرأة بالحيرة عند اختيار لون ظلال عيون مناسب لبشرتها، لتحصل على إطلالة أنيقة وجذابة سواء عند ذهابها للعمل أو عند تنزهها مع أصدقائها، ولهذا نستعرض في التقرير لون ظلال العيون المناسب حسب لون البشرة، وفقاً لما ذكره موقع "facescanada".

اعرفى لون ظلال العيون المناسب ليكى حسب لون بشرتك
لون ظلال العيون المناسب للبشرة الفاتحة
تناسب البشرة الفاتحة ظلال العيون ذو الألوان الترابية الدافئة مثل الذهبي والبرونزي والرمادي الداكن، بالإضافة إلى ظلال الوردى، ويمكن دمج اللون البرقوقي والأخضر معًا للحصول على إطلال مبهجة ومميزة.

لون ظلال العيون المناسب للبشرة القمحية
معظم ألوان ظلال العيون تناسب صاحبات البشرة القمحية، مثل الظلال المعدنية أو الألوان الداكنة، كما يمكن دمج اللونين الوردي والبرونز معاً للحصول على إطلالة مميزة وكذلك اللون العنابي أو الوردي اللامع.

لون ظلال العيون المناسب للبشرة الزيتونية
النساء ذوات البشرة الزيتونية تناسبهن الألوان الذهبية والبرونزية، وكذلك اللون الأزرق الداكن أو الأرجواني.

لون ظلال العيون المناسب للبشرة الداكنة
اللون الأرجواني النابض بالحياة أو الأزرق الساطع أو ظل العيون اللامع من ألوان ظلال العيون المناسبة لصاحبات البشرة الداكنة وكذلك اللون العنابي أو الذهبي المعدنى الدافىء من الألوان التي تساعد في الحصول على إطلالة أنيقة وجذابة وتبرز جمال العين.

المصدر: موقع "facescanada"

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