للتخلص من دهون البطن.. تناول هذه الفاكهة!

يسعى العديد من الأشخاص إلى الحصول على منطقة وسط مشدودة، ليس فقط من أجل المظهر ولكن أيضًا لأسباب صحية، وهناك بعض الفواكه يمكن أن تساعدك في التخلص من الدهون في منطقة البطن والمعروفة باسم الدهون الحشوية ، وفقًا لتقرير موقع تايمز أوف انديا".



التفاح

تفاحة في اليوم تبقيك بعيدًا عن الطبيب، وقد تمنع دهون البطن أيضًا، حيث يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف، وخاصة البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تعزز الامتلاء وتبطئ عملية الهضم، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة Appetite، فإن المشاركين الذين تناولوا تفاحة قبل الوجبات كانت لديهم سعرات حرارية أقل مقارنة بأولئك الذين تناولوا وجبة خفيفة مختلفة، ويحتوي التفاح على مادة البوليفينول، والتى ثبت أنها تؤثر على عملية التمثيل الغذائي للدهون، ووجدت دراسة في كيمياء الأغذية أن هذه المركبات يمكن أن تساعد في تقليل كمية الدهون التي يخزنها الجسم، مما يجعل التفاح خيارًا ممتازًا للتحكم في الوزن.



الموز

غالباً ما يحظى الموز بسمعة سيئة بسبب محتواه العالي من السكر، لكنه في الواقع رائع لتنحيف محيط الخصر لديك، الموز غني بالنشا المقاوم، وهو نوع من الكربوهيدرات التي تقاوم عملية الهضم، وتعمل مثل الألياف القابلة للذوبان وتساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم، مما يساعد على تقليل احتباس الماء والانتفاخ، وتسلط الأبحاث التى أجرتها مجلة التغذية والتمثيل الغذائي الضوء على أن النشا المقاوم الموجود في الموز يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين ، مما يسهل على الجسم حرق الدهون.البرتقالالبرتقال ليس فقط لمحاربة نزلات البرد، فهو منخفض السعرات الحرارية وغنى بالألياف، مما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن، كما يساعد فيتامين C الموجود في البرتقال جسمك على حرق الدهون بكفاءة أكبر، وتشير دراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن تناول كميات أكبر من فيتامين C يرتبط بانخفاض الدهون في الجسم وانخفاض محيط الخصر، ويمكن للسكريات الطبيعية الموجودة في البرتقال أن ترضي شهيتك للحلويات، مما يقلل من إغراء تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية.البطيخالبطيخ مرطب بشكل لا يصدق بسبب محتواه العالي من الماء، مما يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ ويمنحك شعورًا بالشبع، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ، مما يجعله خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة، وقد وجدت دراسة فى مجلة التغذية أن استهلاك البطيخ مرتبط بانخفاض وزن الجسم وانخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الحمض الأميني سيترولين، والذي يمكن أن يساعد في تقليل تراكم الدهون في الخلايا الدهنية.الليمونيشتهر الليمون بخصائصه في إزالة السموم، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وتحسين عملية الهضم، فهو غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، التى تدعم عمليات التخلص من السموم الطبيعية في الجسم، وتشير الأبحاث المنشورة في مجلة الكيمياء الحيوية السريرية والتغذية إلى أن مادة البوليفينول الموجودة في الليمون يمكن أن تمنع زيادة الوزن وتراكم الدهون، لذلك ابدأ يومك بتناول كوبًا من الماء مع الليمون لتعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك والحفاظ على رطوبتك، وكلاهما ضروري للحصول على بطن مسطح.الطماطمالطماطم والتي يتم تصنيفها كأحد أنواع الفاكهة، منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما قد يساعدك على الشعور بالشبع وتقليل السعرات الحرارية الإجمالية، ووجدت دراسة فى مجلة التغذية أن استهلاك الطماطم يرتبط بانخفاض محيط الخصر ووزن الجسم، فالطماطم غنية بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تقلل الالتهاب وتراكم الدهون.