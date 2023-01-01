لكي يا سيدتي .. وصفات طبيعية لتفتيح منطقة الذقن الداكنة

زيت جوز الهند والليمون
هناك بعض الوصفات الطبيعية والخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها لتفتيح منطقة الذقن الداكنة وتوحيد لون البشرة في هذه المنطقة، وفقا لما نشره موقع هيلثي:
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ماسك الليمون والعسل
اخلطي عصير نصف ليمونة مع ملعقة صغيرة من العسل.
ضعي المزيج على منطقة الذقن واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل الشطف.
كرري هذه العملية 2-3 مرات في الأسبوع.
يساعد الليمون على تفتيح البشرة والعسل على ترطيبها وتوحيد لونها.
ماسك البطاطس
اهرسي بطاطس نيئة وضعي الهريس على منطقة الذقن.
اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة قبل الشطف.
كرري هذه العملية 2-3 مرات في الأسبوع.
تحتوي البطاطس على نشا يساعد على تفتيح البشرة.
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