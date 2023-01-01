لكي يا سيدتي .. وصفات طبيعية لتفتيح منطقة الذقن الداكنة



وصفات طبيعية لتفتيح وصفات طبيعية لتفتيح



هناك بعض الوصفات الطبيعية والخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها لتفتيح منطقة الذقن الداكنة وتوحيد لون البشرة في هذه المنطقة، وفقا لما نشره موقع هيلثي:



هيئة الدواء: قادرون على تجاوز التحديات كافة ولن يكون هناك عجز داخل السوق

شبانة يوجه رسالة هامة لنجوم الأهلي قبل موقعة الترجي

ماسك الليمون والعسل

اخلطي عصير نصف ليمونة مع ملعقة صغيرة من العسل.

ضعي المزيج على منطقة الذقن واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل الشطف.

كرري هذه العملية 2-3 مرات في الأسبوع.

يساعد الليمون على تفتيح البشرة والعسل على ترطيبها وتوحيد لونها.



ماسك البطاطس

اهرسي بطاطس نيئة وضعي الهريس على منطقة الذقن.

اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة قبل الشطف.

كرري هذه العملية 2-3 مرات في الأسبوع.

تحتوي البطاطس على نشا يساعد على تفتيح البشرة.

قد يعجبك أيضا...

زيت جوز الهند والليموناخلطي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع عصير نصف ليمونة.دلكي منطقة الذقن بالمزيج واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل الشطف.كرري ذلك 2-3 مرات في الأسبوع.يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة والليمون على تفتيحها.التقشير المنتظمقومي بتقشير منطقة الذقن مرة أو مرتين في الأسبوع باستخدام فرشاة ناعمة أو قطعة قماش.سيساعد التقشير على إزالة الخلايا الميتة وتحسين إشراق البشرة.الالتزام بهذه الخطوات بانتظام سيساعد على تفتيح منطقة الذقن الداكنة وتوحيد لون البشرة في هذه المنطقة بطريقة طبيعية.