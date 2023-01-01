

لقطات من الدقائق الأولى لمحاولة اغتيال دونالد ترامب لقطات من الدقائق الأولى لمحاولة اغتيال دونالد ترامب

في الساعات الأولى من صباح الأحد، تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحادث إطلاق نار أثناء إلقائه خطابا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا.

ولحظة إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سارع عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين إلى مساعدته على النهوض ومرافقوه من المنصة إلى سيارته من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه قد تم اطلاعه على تفاصيل عملية إطلاق النار في تجمع دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا.

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وقال البيت الأبيض في بيان له نقلا عن الرئيس جو بايدن، إنه ممتن لسماع أنه آمن ويعمل بشكل جيد".وتابع بايدن: " أنا أصلي من أجله ومن أجل عائلته ومن أجل كل من شاركوا في المسيرة، بينما ننتظر المزيد من المعلومات، أنا وجيل ممتنون للخدمة السرية لإيصاله إلى بر الأمان. لا يوجد مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا. يجب أن نتحد كأمة واحدة لإدانته".• و أعلنت شبكة سي إن إن، أن مطلق النار في تجمع الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، تم تحييده وفقًا لمصادر متعددة لإنفاذ القانون.وحسب الشبكة الأمريكية، فقد قُتل مطلق النار على دونالد ترامب على يد الخدمة السرية، وفقًا لمصدر في الخدمة السرية. كما قُتل أحد الحضور خلال الحادث.وكان مرشح الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ديف ماكورميك، في الصف الأول من تجمع ترامب ويقول إنه رأى آخرين مصابين من بين الحضور.وكشفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن وضعه بعد إصابته في حادث إطلاق نار بتجمع انتخابي في بنسلفانيا.وقال المتحدث باسم الحملة ستيفن تشونج إن ترامب "بخير" ويخضع لفحوص في منشأة طبية.وأضاف تشونج: "يشكر الرئيس ترامب قوات إنفاذ القانون وأول المستجيبين على سرعة تصرفهم خلال هذا العمل الشنيع.