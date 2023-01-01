لغز "غرفة الموت": تفاصيل القبض على "سفاح التجمع" وعقوبته

كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ إبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان -في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قت.لها، فانتقلت النيابة العامة رفقته إلى مسكنه حيث أجرَى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتيْن، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، وكميات من العقاقير الطبية آنفة البيان.
كشفت تحقيقات النيابة العامة عدة مفاجآت في جرائم سفـ.اح التجمع من خلال تفريغ عدة مقاطع فيديو احتوى عليها هاتفان ملك المتهم حيث تبين أنه يمارس أفعالا جنسـ.ية غير مألوفة مع جثامين المجني عليهن.
وجاءت اعترافات المتهم أمام جهات التحقيقات كالتالي:
وباستجوابه أقر، بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جن.سية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتـ.لهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه آنفي البيان، وأقر بواقعة قت.ل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفيْن، حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جـ.نسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها، كما أسفر عن ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى.
تفاصيل الواقعة..
وجاء في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بور سعيد أنه في يوم الخميس الموافق السادس عشَر من شهرِ مايو الجاري إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقت.لها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ونفاذًا لذلكَ أُلقِيَ القبض عليه من مسكنه في التجمع والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفيْه الخلوييْن.
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