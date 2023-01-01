لعشاق السمارت ووتش.. Samsung تطلق عالميا أحدث ساعات ذكية

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وسّعت سامسونج سلسلة ساعاتها الذكية مع Galaxy Watch7 وGalaxy Watch Ultra.



تأتي ساعة Ultra بحجم 47 مم فقط، بينما تتوفر Galaxy Watch7 بالحجمين المعتادين 40 مم و44 مم. للأسف، لا يحتوي أي من الساعات على إطار دوار، مما يعني عدم وجود نموذج Classic هذا العام.



تعتبر Galaxy Watch Ultra ساعة تبدو أكثر متانة بتصميم ما تسميه سامسونج تصميم الوسادة. إنه مستطيل يضم واجهة ساعة دائرية وإطار، هناك ثلاثة أزرار على جانب Galaxy Watch Ultra، والزر الأوسط هو زر سريع بوظائف إضافية.

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تأتي Galaxy Watch Ultra بحجم 47 مم مع شاشة Super AMOLED بحجم 1.5 بوصة ودقة 480x480 بكسل مع سطوع يصل إلى3000 نت، وتأتي الشاشة تحت زجاج كريستال الياقوت، لذا يجب ألا تكون الخدوش مشكلة، يستخدم الغلاف التيتانيوم من الدرجة 4 ويزن 60.5 جرام.تعتبر Galaxy Watch Ultra جهازًا متينًا للغاية مع شهادة 10ATM وIP68 وMIL-STD-810H لمقاومة الماء والغبار والصدمات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تحمل درجات حرارة بين +55° و-20° والبقاء على قيد الحياة حتى 9000 متر فوق مستوى سطح البحر وحتى -500 متر تحت.تحتوي الساعة على بطارية بسعة 590 مللي أمبير، نفس البطارية التي كانت في Galaxy Watch5 Pro قبل بضع سنوات.تمنح Galaxy Watch Ultra أطول عمر بطارية في مجموعة ساعات Galaxy - تصل إلى 100 ساعة في وضع توفير الطاقة و48 ساعة في وضع توفير الطاقة أثناء التمارين.تحتوي Galaxy Watch Ultra على معالج Exynos W1000 الجديدة - شريحة 3 نانومتر مع وحدة معالجة مركزية أسرع بثلاث مرات من W930 و2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. تقول سامسونج إن الشريحة الجديدة أكثر كفاءة بنسبة 30%.كما تدعم الساعة الجديدة من سامسونج أخيرًا GPS مزدوج التردد للحصول على تتبع أكثر دقة حتى في البيئات الحضرية الكثيفة.يمكن لـ Galaxy Watch Ultra تتبع 100 رياضة وتمارين متعددة الدورات - بشكل أساسي أنشطة مختلفة كتمرين واحد. كما يجلب Watch Ultra تتبع مؤشر FTP أو القوة الوظيفية القصوى، وهو قياس يركز على ركوب الدراجات لقوة الركوب القصوى لديك.بالنسبة للعدائين، هناك وضع سباق جديد يمكنه مقارنة أدائك الحالي بأدائك السابق في الوقت الفعلي - وهذا يعمل فقط للجري في الهواء الطلق.يجلب Galaxy Watch Ultra خوارزميات تتبع محسنة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب مستشعر BioActive المحسن.يتم تحسين تحليل النوم بفضل دعم جديد لانقطاع التنفس أثناء النوم الذي سيتحقق مما إذا كنت تعاني من الحالة بناءً على معدلات نبض القلب العالية أو المنخفضة بشكل غير طبيعي. وبالحديث عن نبض القلب - يمكن للساعات الجديدة فحص الإيقاعات غير المنتظمة التي تشير إلى الرجفان الأذيني. لا يزال هناك مراقبة ECG وضغط الدم، وكذلك مستشعر درجة حرارة الجلد المستخدم في توقع الدورة الشهرية.أخيرًا، يمكن لـ Galaxy Watch Ultra وGalaxy Watch7 الجديدين تتبع الجلوكوز المتقدم لمراقبة مستويات السكر. ثم يقدمون لك مؤشر AGEs - مؤشر عملية الشيخوخة البيولوجية لتقديم نظرة عن صحتك الأيضية.يشارك Galaxy Watch7 جميع هذه المقاييس المتقدمة للصحة واللياقة البدنية. كما يشارك الزجاج الكريستالي الياقوتي والمستشعر BioActive الجديد وشريحة Exynos W1000 ذات النواة الخماسية.لعشاق السمارت ووتش..سامسونج تطلق عالميا أحدث ساعات ذكيةهنا، لديك خياران من الحجم - 40 مم مع شاشة Super AMOLED بحجم 1.3 بوصة ودقة 432x432 بكسل و44 مم مع شاشة بحجم 1.5 بوصة ودقة 480x480 بكسل - نفس حجم Ultra. وبينما لا يمكن لـ Galaxy Watch7 الصعود إلى أعلى الجبال ولا يصلح للغوص العميق، فإنه يتطابق مع Galaxy Watch Ultra في شهادة MIL-STD-810H إلى جانب تصنيف 5ATM + IP68.تدعي كلتا الساعتين الذكيتين بشكل حصري نظام Wear OS 5 (حتى إطلاق Pixel Watch 3 في أغسطس)، وتعملان بنظام One UI 6 Watch من سامسونج.يتم فتح الطلب المسبق لـ Galaxy Watch7 و Galaxy Watch Ultra بدءًا من اليوم وستبدأ الشحنات في 24 يوليو. يبدأ سعر Galaxy Watch7 من 300 دولار / 290 جنيه إسترليني / 320 يورو لنموذج البلوتوث بحجم 40 مم (الأخضر والكريمي) ويصل إلى 330 دولار / 320 جنيه إسترليني / 350 يورو لنموذج 44 مم (الأخضر والفضي). يأتي Galaxy Watch Ultra بلون التيتانيوم الرمادي والتيتانيوم الأبيض والتيتانيوم الفضي وفي تكوين بلوتوث + 4G واحد، بسعر 650 دولار / 600 جنيه إسترليني / 700 يورو.