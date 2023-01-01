لعزومات العيد.. طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم



الفتة المصرية بالخل والثوم الفتة المصرية بالخل والثوم





أيام قليلة و تحتفل الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى، ويعتبر من أبرز و أشهر المناسبات التي يحرص الكثير من الأشخاص فيها على تحضير العزومات و الولائم التي تضم أنواع عديدة من أكلات عيد الأضحى مثل اللحوم المختلفة و الممبار و غيرها من الأكلات و الأطباق المرتبطة بهذه المناسبة.



وتعد أطباق اللحم الركن الأول في طقوس الشعوب للاحتفال بالعيد، وخاصة طب الفتة .

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لذا نقدم لكم في هذا التقرير طرق عمل الفتة المصرية بالخل والثوم..طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم:المقادير:كيلو من لحم الغنم.نصف كيلو من الأرز المصري.خبز مقطع ومحمص بالفرن.بصلة.6 فص ثوم مفروم.2 ملعقة كبيرة من السمن.نصف كوب من الخل الأبيض.3 حبات من الهيل.ملح وفلفل أسود.مقادير الصلصة:فص ثوم مفروم.كوبان من عصير الطماطم.ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.ملعقة كبيرة من السمن.ملعقة صغيرة من القرفة.ملح وفلفل أسود.الفتة المصرية بالخل والثومالطريقة:نضع الماء في إناء ويرفع على النار، ويترك حتى الغليان.يضاف إليه اللحم والبصل وتتبل بالملح والفلفل الأسود.يضاف إليها الهيل ونترك المكونات على النار حتى تمام نضج اللحم.في حلة أخرى على النار نضع السمن ويضاف إليه الأرز ويقلب.يُصب عليها مرق اللحم ونتركه حتى الغليان، ونهدئ النار حتى تمام النضج.نحضر طبقاً ونضع به الخبز المحمص.في مقلاة على النار يتم تحمير الثوم فى السمن حتى يتغير لونه.نضيف إليه الخل ونتركها تغلي قليلاً على النار.نضع إليه مرق اللحم وتترك قليلًا حتى الغليان ويصب على الخبز في الطبق.يتم وضع الأرز عليه.فى حلة صغيرة على النار يتم وضع السمن ويحمر بها الثوم ويضاف إليها عصير الطماطم ومعجون الطماطم.يتبل بالملح والفلفل الأسود والقرفة ونتركها على النار حتى تتسبك ويضاف إليها مرق اللحم وتترك حتى الغليان.توضع فوق طبق الفتة ويرص عليها اللحم بعد تحميرها وبالهنا والشفا.