لعبه Empire of the Ants تتيح استكشاف حياة حشرة واقعية

Empire of the Ants، هي لعبة إستراتيجية في الوقت الفعلي تحتوي على حشرات ومخلوقات أخرى ذات صور واقعية مبهرة، تصل في 7 نوفمبر. على الرغم من أن اللعبة لا تبدو وكأنها نسخة جديدة تمامًا، إلا أنها تأتي من نفس الناشر (وتستمد من نفس المصدر) المواد) باعتبارها لعبة 2000 RTS التي تحمل الاسم نفسه. سيكون الإصدار الجديد متاحًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS5 وXbox Series X/S.
يصف الناشر Microids والمطور Tower Five لعبة Empire of the Ants الجديدة بأنها "لعبة إستراتيجية ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي مع صعوبة تدريجية." تجري أحداث اللعبة في غابة Fontainebleau، حيث ستلعب دور 103,683e، "النملة المصممة في مهمة لحماية مستعمرتها". ستقوم بجمع الموارد وتأمين البؤر الاستيطانية وتحصين جيوشك وتنفيذ خطط الملكة.
تم تصميم اللعبة باستخدام Unreal Engine 5 وستكون بها صعوبة قابلة للتطوير. يحتوي عنوان RTS على قصة سردية، وسوف تتكيف طريقة اللعب مع المواسم المختلفة ودورات الليل والنهار.
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