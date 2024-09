لعبة Thank Goodness You’re Here.. لعبة نابضة بالحياة ومضحكة

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

Thank Goodness You’re Here هنا؛ منظف للحنك بنكهة الصلصة من جميع ألعاب المغامرات والحركة والألعاب المشابهة لسلسلة Souls وMetroidvanias التي لعبتها في الأشهر القليلة الماضية.

تم نشر اللعبة بواسطة Panic Inc.، وهي نفس الشركة التي أطلقت Untitled Goose Game للعالم، وهناك خط واضح، حتى لو كان الجمال والنبرة مختلفين تمامًا. يتم تقديمها بأسلوب رسوم متحركة في مكان ما بين Cartoon Network والرسوم المتحركة التعليمية للأطفال في سن ما قبل المدرسة، وهي لعبة إنجليزية عدوانية شمالية ساحرة، حيث تلعب دور رجل صغير مجهول الاسم، جاء لإجراء مقابلة عمل في مبنى البلدية. بعد أن خدعته موظفة الاستقبال، يتعين عليه قتل الوقت في بلدة خيالية في شمال إنجلترا تسمى Barnsworth، والتي تتكون بالتأكيد من 80 في المائة من Barnsley و20 في المائة من الإنكار المعقول.Thank Godness You’re Here هي عكس الفوضى التي تقدمها Untitled Goose Game تقريبًا: فأنت تحاول المساعدة. وعلى الرغم من عدم وجود صلة بينه وبين Barnsworth، فإن بطلنا الصغير - بدرجات متفاوتة من الصغر - يتم جره عن غير قصد إلى مهام السباكة ومهام البحث عن الأشياء وتقطيع اللحوم في تسلسل الأحلام السريالي، دون أن يُطلب منه المساعدة مطلقًا.على الرغم من أنها لعبة فيديو، إلا أنها أشبه بمجموعة من القطع والمشاهد القصيرة غير المترابطة. عناصر التحكم بسيطة: يمكنك توجيه الرجل الصغير حول المدينة، ولا يمكنه سوى اللكم (حسنًا، الصفع) والقفز. هناك بعض أقسام المنصات منخفضة المخاطر، لكنه لا يحاول أن يكون ماريو. يأتي الكثير من البهجة من بارنسورث نفسها، مع النكات التي تداعب المؤخرة والملصقات واللافتات التي تتنوع بين صفعات الأرداف والنكات البصرية، وحتى النكات باللهجة اليوركشايرية وحتى بعض السخرية من الألعاب - بغض النظر عن السرد الممتع!هناك نكتة شائعة حول صناديق القمامة ذات العجلات (في المملكة المتحدة، معظم صناديق القمامة لدينا على عجلات) جعلتني أضحك في مساء يوم الأحد - الجزء الأكثر كآبة من أسبوعي.كل شيء مضحك بالفعل. تساعد الكتابة والأداء الصوتي في إثراء هذه البلدة الصغيرة السريالية أثناء استكشافك، مع مات بيري (What We Do in the Shadows) الذي يتصدر العرض والعديد من المواهب الكوميدية في المملكة المتحدة بما في ذلك كريس كانتريل من The Delightful Sausage، وهو حاليًا أحد مؤسسي محطة Icklewick FM التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، والتي تشترك في نوع مماثل من الفكاهة السريالية "الشمالية". (تم ترشيح Cantrill أيضًا لجائزة أفضل عرض في مهرجان إدنبرة هذا العام.)العيب الوحيد، والذي يأتي من أسلوب اللعب على السكة الحديدية، هو أنه قصير بشكل مأساوي. لكنه مليء بالنكات والإيماءات الواعية. أنا في لعبتي الثانية، مع مراعاة جميع التفاصيل، مثل الزوجين المسنين الشهوانيين الذين لا يشاركون أبدًا في أي من مهامك، ولكنهم دائمًا على الهامش؛ نكتة الأب المبتذلة إذا بقيت في مشهد وتركت الشخصيات تتحدث ("أنا آكل لشخصين الآن ... بالإضافة إلى أنني حامل")؛ الإشارات اللاذعة الخفيفة إلى الانحدار الاقتصادي في الشمال، والمبالغة الوقحة في الصور النمطية للشمال أو الطبقة العاملة، والتي سيتجاهلها العديد من اللاعبين الأمريكيين (وجنوب إنجلترا).مثال رائع هو عندما تطلق اللعبة، وستطرح سؤالاً بلهجة يوركشاير الثقيلة. أجب بـ "خطأ"، وستبدأ اللعبة بنص إنجليزي قياسي، وأجب بـ "صحيح" وستمتلئ جميع القوائم بالعامية الشمالية. لا داعي للذعر، ضع في اعتبارك أنه يمكنك التبديل بين القوائم في أي وقت.إنها تجربة قصيرة ولكنها غنية. إنها تستحق اللعب من أجل الجنون الذي يسود المشهد النهائي، وربما تكون لحظة اللعب المفضلة لدي هذا العام.لعبة Thank Goodness You’re Here متاحة الآن على أجهزة Mac وPC وPS5 وSwitch.