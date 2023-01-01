لعبة Tamagotchi مصنوعة من بيض حقيقي معاد تدويره



لعبة Tamagotchi لعبة Tamagotchi

أطلقت Bandai نموذجًا جديدًا من Tamagotchi، وهو مصنوع بالفعل من قشور بيض حقيقية معاد تدويرها.

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حتى أن الحيوان الأليف الرقمي الأصلي Tamagotchi Celebration ملون مثل البيض البني الفاتح/البني، مع تصميمات خضراء وبيضاء إلى جانب لمسات وأزرار وردية.تأتي كلمة Tamagotchi من الكلمتين اليابانيتين للبيض (tamago) والساعة (uotchi) - واللعبة على شكل بيضة بشكل لا لبس فيه - لذا فإن استخدام قشور البيض على وجه الخصوص هو أمر رائع. يقترن النموذج بتغليف يستخدم ورقًا معاد تدويره أيضًا، وتقول Bandai إن النموذج يتماشى مع مهمتها "لتعزيز مستقبل أكثر اخضرارًا".لم تعد Tamagotchi مجرد لعبة أخرى من التسعينيات يتذكرها جيل الألفية بحب لعبها في شبابهم. لقد عادت بهدوء على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث ساهم كل من اللاعبين القدامى والأطفال في شعبيتها المتجددة.في مايو، أعادت الشركة إصدار Tamagotchi Connection، والذي قد يتذكره المعجبون القدامى باعتباره النموذج بهوائي مزيف، للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين.في العام الماضي، أصدرت Bandai لعبة Tamagotchi Uni القادرة على الاتصال بشبكة Wi-Fi والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى Tamaverse، وهي ساحة لعب افتراضية حيث يمكن للاعبين مقابلة الآخرين، حتى يتمكنوا من السفر معًا وتزيين شخصياتهم.لا يبدو أن لعبة Tamagotchi Celebration الأصلية تتمتع بميزات Uni الأكثر حداثة، ولكنها تأتي مع طريقة لعب Tamagotchi الأساسية. سيتعين على اللاعبين تربية Tamagotchi حتى يصبح بالغًا، وإطعامه، وإعطائه الدواء، وتنظيف الفوضى، واللعب معه وحتى تأديبه إذا كان يتصرف بشكل غير لائق. إنها متوفرة حصريًا على Amazon، حيث تتوفر حاليًا للطلب المسبق مقابل 30 دولارًا.