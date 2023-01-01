لعبة Electrolight مغامرات قصيرة ولطيفة

لقد وجدت ألعاب المغامرات الصغيرة المبهجة مكانًا مناسبًا لها في Playdate. لقد اشتريت Electrolight هذا الأسبوع أثناء البحث عن شيء يشبه لعبة الألغاز/الاستكشاف الصغيرة Eyeland — لطيفة، ومنخفضة الالتزام، وليست صعبة بشكل خاص — ووجدتها ساحرة للغاية.توصف Electrolight بأنها "لعبة صغيرة تدور حول قطعة صغيرة من الضوء في مغامرة صغيرة". في هذه اللعبة، أنت مجرد وميض من الضوء تحاول إيجاد طريقك للخروج من الكمبيوتر حتى تتمكن من رؤية العالم. لا يوجد سوى عدد قليل من الغرف لاستكشافها، مع عدد قليل من الألغاز البسيطة لحلها والعناصر التي يمكنك جمعها والتي ستساعدك على التقدم في مهمتك. وهناك بعض الرسائل الملهمة المنتشرة في جميع أنحاء اللعبة لتشجيعك في رحلتك نحو تجارب جديدة.
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