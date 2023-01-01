لطلاب المدارس.. تعرف على موعد بدء امتحانات المهام الأدائية الترم الثاني



امتحانات المهام الأدائية لـ طلاب المدارس امتحانات المهام الأدائية لـ طلاب المدارس

موعد بدء امتحانات المهام الأدائية للترم الثاني 2024 لـ طلاب المدارس.. يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم حتى يكونوا على علم بها لمراجعة المواد الدراسية، وذلك بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك.



وينشر القاهرة 24، موعد بدء امتحانات المهام الأدائية للترم الثاني 2024 لـ طلاب المدارس في السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:



أعلنت بعض المديريات التعليمية بدء جدول امتحانات المهام الأدائية الترم الثاني 2024 يوم 15 أبريل، فيما قررت مديريات أخرى بدء جدول امتحانات المهام الأدائية الترم الثاني 2024 يوم 17 أبريل.

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تفاصيل إجراء امتحانات المهام الأدائيةالمهام الأدائية عبارة عن مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين، في الحصة الأولى.يوزع المعلم للطلاب عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي ويختار الطالب واحدة من هذه المهام بحيث ينتهي منها في زمن قدره حصتين داخل الفصل.يستمر اليوم الدراسي حسب الخطة الدراسية بما لا يخل بنظام الدراسة، وبما يسهل تواجد الطلاب بالمدارس.وفي وقت سابق، شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ندوة تثقيفية عقدتها الإدارة المركزية للتعليم العام بالتعاون مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء تحت عنوان سيناء في عيون أبنائها، وذلك بحضور المحلل العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج، الذي حاضر الاتحادات الطلابية حول دور المصريين في تحرير سيناء وعودة هذا الجزء الغالي والثمين من الوطن وتنميته.