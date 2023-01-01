لصحتك في العيد.. فوائد مذهلة عند تناول الكوارع



الكوارع الكوارع

الكوارع هي من الأكلات الشعبية والدسمة التى يهواها الكثيرون، حيث تتعدد فوائدها العديدة والصحية، واشتهرت بفاعليتها فى تقوية العظام والمفاصل لما لها من قيمة غذائية عالية، ويمكن الاستمتاع بتناولها خاصة في أيام عيد الأضحي المبارك.



وبحسب ما ذكره موقع foodandhome، هناك العديد من فوائد تناول الكوارع في عيد الأضحى المبارك:





قد يعجبك أيضا...

تعزيز جهاز المناعةتساهم الكوارع في تقوية جهاز المناعة بسبب محتواها العالي من الزنك والمغنيسيوم، إذ يساعد وجود الجيلاتين على الهضم، ويعزز صحة الأمعاء، ويسرع التئام الجروح، ويقوي الأوتار، ويخفف آلام المفاصل.ويُعتقد أيضًا أن له تأثيرات إيجابية على حالات مثل النقرس، مما يُظهر تأثيره المتعدد الأوجه على الصحة العامة.يحسن وظائف المخ والصحة العقليةالجيلاتين الموجود في الكوارع غني بالجليسين، وهو مركب مرتبط بتحسين وظائف المخ، وأشارت الدراسات العلمية إلى أن مكملات الجلايسين تعزز بشكل كبير الذاكرة وجوانب محددة من الاهتمام. علاوة على ذلك، ارتبط تناول الجليسين بتحسينات في حالات الصحة العقلية، بما في ذلك الفصام.نضارة البشرةتساهم بشكل كبير في تجديد خلايا البشرة، مما يجعلها تكتسب نضارتها وحيويتها، ويقلل من ظهور التجاعيد، كما تحتوي على مادة الهيالورونيك، والمعادن الأساسية اللازمة لصحة البشرة ونعومتها.علاج خشونة الغضاريفتحتوي على مادة الكيندروتين سلفات بشكل رئيسي، وهذه المادة تساعد في ليونة المفصل، وتعالج خشونة الغضاريف.مصدر سريع للطاقةبسبب احتوائها على كميات كبيرة من السعرات الحرارية المسؤولة عن إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية.تعزيز عملية الهضمحيث تسهل حركة المعدة والأمعاء، وبالتالي تساعد في عملية الهضم.تحسين المزاجوأثبتت الدراسات أن تناولها يساهم بشكل كبير على تحسين الحالة المزاجية.تنظيم الضغطتدعم الكوارع حركة الأوعية الدموية، وبالتالي ضبط حركة الدم في الجسم، فتمنع من ارتفاعه لمن يعانون بشكل مستمر من ارتفاع ضغط الدم.تعزيز صحة القلبتعالج مشاكل الشرايين التاجية، وتحمي القلب من الإصابة بالجلطات المفاجئة.