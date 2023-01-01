لزيادة قوة الدماغ..تمارين أساسية تساعد على ذلك

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نميل في كثير من الأحيان إلى التركيز على اللياقة البدنية وممارسة التمارين الرياضية، ولا تقتصر ممارسة الأنشطة البدنية على نحت الجسم فقط؛ بل يمكن أن تعزز أيضًا قوة العقل والوظيفة الإدراكية، وتحسن الذاكرة، وحتى تقلل من التدهور العقلي مع التقدم في العمر.



وفقا لتايمز أوف إنديا، ففيما يلي 4 تمارين أساسية يمكن أن تساعد في تنشيط دماغ:-





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1-الجري والمشيتعتبر التمارين الهوائية، مثل الجري والمشي، رائعة لصحة الدماغ، وقد وجدت الدراسات أن هذه الأنشطة يمكن أن تعزز بشكل كبير الوظيفة الإدراكية، كما وجدت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا البريطانية أن التمارين الرياضية المنتظمة يبدو أنها تزيد من حجم الحصين، وهو جزء من الدماغ يشارك في الذاكرة اللفظية والتعلم، ويؤدي معدل ضربات القلب المتزايد الناتج عن هذه الأنشطة إلى ضخ المزيد من الدم إلى الدماغ، مما يوفر الأكسجين والمواد المغذية التي يحتاجها ليعمل على النحو الأمثل.2-رفع الأثقالفي حين أن رفع الأثقال يرتبط عادةً ببناء العضلات، إلا أن له أيضًا فوائد رائعة للدماغ، إذ أبرزت الأبحاث المنشورة في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة أن تدريب القوة يمكن أن يحسن الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن، ويساعد هذا النوع من التمارين على زيادة إنتاج عوامل النمو التي تساعد في بقاء الخلايا العصبية وتمايزها، والتي تعتبر ضرورية لصحة الدماغ.3-اليوجااليوجا هي تمرين ممتاز للصحة البدنية والعقلية، ولقد ذكرت دراسة في مجلة النشاط البدني والصحة أن ممارسة اليوجا يمكن أن تؤدي إلى تحسينات في وظائف المخ، وتحديدا في المجالات المتعلقة بالانتباه والذاكرة والتعلم، كما تجمع اليوجا بين الأوضاع الجسدية وتمارين التنفس والتأمل، والتي تساعد معًا في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية وتعزيز الوظيفة الإدراكية العامة.4-الرقصلا يعد الرقص وسيلة ممتعة للحفاظ على اللياقة فقط، بل له أيضًا نصيبه من الفوائد للدماغ، حيث وفقا لدراسة نشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية، فوجد أن الرقص يقلل من خطر الإصابة بالخرف أكثر من الأنشطة البدنية الأخرى، إضافة إلى أن التنسيق العقلي المعقد الذي يتطلبه الرقص ينشط مناطق الدماغ التي تتحكم في الذاكرة والتخطيط والتنسيق، مما يجعله تمرينًا قويًا لصحة الدماغ.