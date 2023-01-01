لذيذة ومغذية .. طريقة عمل طاجن المسقعة بالصنوبر

..



طاجن المسقعة بالصنوبر طاجن المسقعة بالصنوبر

طاجن المسقعة بالصنوبر من الأطباق التي يمكن تناولها كطبق أساسي أو طبق جانبي على مائدة العشاء أو الغداء، فهي وجبة كاملة غنية ومشبعة يمكن تحضيرها بسهولة، ويستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل المسقعة بالصنوبر من الشيف فاطمة عبد المنعم



طريقة عمل المسقعة بالصنوبر

المكونات

3 ثمرات من الباذنجان

2 كوب من عصير الطماطم



3 فصوص ثوم مفروم

ملح وتوابل

فلفل حار اختياري

زيت للقلي

قد يعجبك أيضا...

ملعقة كبيرة زبدةصنوبر محمرطريقه التحضيرنقطع الباذنجان وننقعه في ماء وملح لمده 15 دقيقة ثم نقليه في زيت ساخن أو ندهنه بالفرشاة بالزيت في صينية فرن وندخله الفرن أو نقليه في القلاية الهوائية لتقليل كمية الزيوتحضري وعاء آخر وضيفي ملعقة من الزبدة والثوم المفروم وضيفي عصير الطماطمضيفي الملح والتوابل والفلفل والباذنجان واتركيه لمدة 10 دقائق حتي ينضجيقدم في طبق تقديم مع رشه من البقدونس والصنوبر