لذيذة ومغذية .. طريقة عمل طاجن المسقعة بالصنوبر

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صورة الخبر: طاجن المسقعة بالصنوبر
طاجن المسقعة بالصنوبر

طاجن المسقعة بالصنوبر من الأطباق التي يمكن تناولها كطبق أساسي أو طبق جانبي على مائدة العشاء أو الغداء، فهي وجبة كاملة غنية ومشبعة يمكن تحضيرها بسهولة، ويستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل المسقعة بالصنوبر من الشيف فاطمة عبد المنعم

طريقة عمل المسقعة بالصنوبر
المكونات
3 ثمرات من الباذنجان
2 كوب من عصير الطماطم

3 فصوص ثوم مفروم
ملح وتوابل
فلفل حار اختياري
زيت للقلي

ملعقة كبيرة زبدة
صنوبر محمر
طريقه التحضير

نقطع الباذنجان وننقعه في ماء وملح لمده 15 دقيقة ثم نقليه في زيت ساخن أو ندهنه بالفرشاة بالزيت في صينية فرن وندخله الفرن أو نقليه في القلاية الهوائية لتقليل كمية الزيوت

حضري وعاء آخر وضيفي ملعقة من الزبدة والثوم المفروم وضيفي عصير الطماطم
ضيفي الملح والتوابل والفلفل والباذنجان واتركيه لمدة 10 دقائق حتي ينضج
يقدم في طبق تقديم مع رشه من البقدونس والصنوبر

المصدر: youm7

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